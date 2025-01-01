Сделать работу прозрачной, избавить от рутины в процессах, повысить концентрацию и помочь планировать точнее.
В иерархии команды стоят первыми. Это удобно для предпринимателей с несколькими продуктами и для исполнителей, которые работают с несколькими организациями. Переключение между командами происходит в два клика.
Вы можете менять название, Базу данных, отображение карточек и тип рабочего пространства, используя функцию редактирования.
Группируйте рабочие пространства в Папки, чтобы разделять отделы или проекты.
Карточкам можно добавлять обложки, что сделать доску еще более наглядной и персонализированной. В качестве обложек вы можете выбрать стоковые изображения из Unsplash или загрузить свои картинки.
Чтобы отобразить подзадачи, необязательно заходить в карточку, к которой они относятся. Нужно нажать на шестеренку в верхнем правом углу, выбрать «Подзадачи» и «Раскрыть все». Подзадачи, отобразятся на доске под своей карточкой.