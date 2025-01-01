Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
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Что может Shtab

Сделать работу прозрачной, избавить от рутины в процессах, повысить концентрацию и помочь планировать точнее.

  • Все возможности
  • Проекты и Задачи
  • Трекер и Активность
  • Финансы и Зарплата
  • Команда и Сотрудники
  • Отчеты и Аналитика
  • Интеграции
  • Скоро
  • Команда и Сотрудники

Команды

В иерархии команды стоят первыми. Это удобно для предпринимателей с несколькими продуктами и для исполнителей, которые работают с несколькими организациями. Переключение между командами происходит в два клика.

Команды
  • Проекты и Задачи

Редактирование рабочего пространства

Вы можете менять название, Базу данных, отображение карточек и тип рабочего пространства, используя функцию редактирования.

  • Проекты и Задачи

Папки

Группируйте рабочие пространства в Папки, чтобы разделять отделы или проекты.

Папки
  • Проекты и Задачи

Обложка карточки

Карточкам можно добавлять обложки, что сделать доску еще более наглядной и персонализированной. В качестве обложек вы можете выбрать стоковые изображения из Unsplash или загрузить свои картинки.

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Обложка карточки
  • Проекты и Задачи

Подзадачи на доске

Чтобы отобразить подзадачи, необязательно заходить в карточку, к которой они относятся. Нужно нажать на шестеренку в верхнем правом углу, выбрать «Подзадачи» и «Раскрыть все». Подзадачи, отобразятся на доске под своей карточкой. 

Подзадачи на доске