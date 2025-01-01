Чтобы отобразить подзадачи, необязательно заходить в карточку, к которой они относятся. Нужно нажать на шестеренку в верхнем правом углу, выбрать «Подзадачи» и «Раскрыть все». Подзадачи, отобразятся на доске под своей карточкой.