Лицензионный договор

(Публичная оферта)

Редакция от «21» ноября 2023 г.

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «СТИК ПРО», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального Директора Стихарева Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель или физическое лицо, именуемое(-ый) в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, принявшее условия настоящего Договора, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано ниже:

«Лицензия» – простая (неисключительная) лицензия на использование ПО в собственных целях в пределах Территории, без права осуществления модификаций или доработок, а также без права передачи другим лицам, предоставляемая Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору и определяющая совокупность прав использования ПО Лицензиатом.

«ПО» – программное обеспечение «Shtab», включая, но не ограничиваясь: Сайт, Суб-домен, Сервисы, Мобильное приложение, Аккаунт, Лицензию на использование которого Лицензиар предоставляет Лицензиату по настоящему Договору.

«Сайт» - Интернет-сайт, доступный по адресу (имеющий доменное имя) https://shtab.app с помощью которого предоставляется доступ к ПО.

«Правообладатель» – лицо, которому принадлежит исключительное право на ПО в полном объеме – ООО «СТИК ПРО».

«Территория» - территория всего мира.

«Услуги приоритетной технической поддержки» - дополнительные услуги Лицензиара, заключающиеся в обеспечении доступности ПО на согласованном Сторонами уровне, а также предоставлении персонального менеджера.

«Срок» - срок предоставления Лицензии с момента акцепта настоящего Договора до момента прекращения использования ПО или расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

«Суб-домен» - домен третьего уровня, имеющий вид http://my.shtab.app, предоставляемый Лицензиату в рамках Аккаунта на время использования ПО.

«Сервисы» - различные функции Сайта, Суб-домена и ПО, позволяющие Лицензиату вести учет деятельности Лицензиата и осуществлять ее оптимизацию.

«Информационные материалы» - любые текстовые, графические, аудио-, видео- и смешанные материалы информационного характера.

«Данные авторизации» - данные, необходимые для идентификации Пользователя и использования ПО, состоящие из Логина — уникального идентификатора, в виде адреса электронной почты, и Пароля — набора символов, защищающих доступ к Аккаунту Лицензиата и к аккаунтам приглашенных им Пользователей, от постороннего доступа третьих лиц.

«Аккаунт» - совокупность Данных авторизации, Суб-домена и Информационных материалов Лицензиата, хранящихся и обрабатываемых с помощью ПО.

«Пользователь» - физическое лицо, сотрудник, консультант, доверенное лицо Лицензиата или третьи лица, которым Лицензиат предоставил доступ к Аккаунту в целях пользования Продуктом.

«Тарифный план» - стоимостное выражение показателей, влияющих на стоимость Лицензии. Перечень тарифных планов размещен на Сайте.



Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации и адресован неограниченному кругу лиц. Договор размещен в сети Интернет по адресу: https://shtab.app.



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях, указанных в настоящем Договоре, и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, Лицензию на использование ПО. ПО предоставляется Лицензиаром «КАК ЕСТЬ» («AS IS»). При этом, Лицензиаром не предоставляется гарантий, явных или подразумеваемых о коммерческой пригодности и пригодности для определенной цели.

1.2. Лицензия предоставляется Лицензиату для использования на Территории и в пределах количества Пользователей, входящих в выбранный Лицензиатом Тарифный план, или указанных Лицензиатом в Личном кабинете или на Сайте, с момента акцепта настоящего Договора в течение Срока.

1.3. Лицензиату предоставляется право использования ПО с помощью Сайта, а также воспроизведения (установки, инсталляции) в памяти оборудования, с правом запуска ПО и использования функциональности ПО в соответствии с назначением ПО, т.е. Лицензиат вправе осуществлять такое использование, которое является обычным для такого рода ПО.

1.4. Стороны настоящим соглашаются, что Лицензиат вправе использовать в соответствии с условиями Договора как ПО целиком, так и любые отдельные его элементы, фрагменты и части, если структура и функциональность ПО допускает подобное его использование и такое использование не запрещено Лицензиаром.

1.5. В рамках настоящего Договора Лицензиар по запросу Лицензиата может оказывать дополнительные Услуги приоритетной технической поддержки в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.6. В отношении порядка и условий заключения настоящего Договора применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ), направления оферты и ее акцепта (ст. 435–444 ГК РФ).

1.7. Акцептом (принятием) настоящей публичной оферты и моментом заключения настоящего Договора считается оплата (предварительная оплата) Лицензиатом лицензионного вознаграждения за предоставление Лицензии на использование ПО, на основании выставленного Лицензиаром счета. Акцепт, совершенный в соответствии с настоящим пунктом, означает полное и безоговорочное принятие Лицензиатом всех условий настоящего Договора, включая условия, изложенные в оплачиваемом счете (счетах). В соответствии с п.3 ст. 434, п.3 ст. 438 ГК РФ Договор, заключенный посредством акцепта Лицензиатом настоящей публичной оферты, считается заключенным в письменной форме на условиях настоящей публичной оферты и является равнозначным договору, подписанному обеими Сторонами на бумажном носителе. Местом заключения Договора считается город Санкт-Петербург.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование ПО (Лицензия).

2.2. Лицензиар обязуется обеспечить надлежащее функционирование ПО.

2.3. Лицензиар вправе по своему усмотрению вносить изменения в ПО, не ухудшающие его функциональные свойства.

2.4. В целях предоставления Лицензии Лицензиар обязуется осуществить регистрацию Лицензиата в учетной системе Лицензиара.

2.5. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату инструкции по использованию ПО, а также консультационную поддержку в виде рассмотрения обращений и вопросов Лицензиата в соответствующем разделе на сайте Лицензиара в сети Интернет (https://doc.shtab.app/) или посредством электронной почты.

2.6. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Лицензии и Услуг приоритетной технической поддержки, уведомив об этом Лицензиата в срок, не менее, чем за 1 (один) календарный месяц до момента изменения. В случае несогласия с измененными стоимостью Лицензии, Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор с момента изменения стоимости, направив Лицензиару письменное уведомление. В случае непредоставления возражений Лицензиатом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Лицензиаром, измененная стоимость Лицензии считается согласованной Сторонами. Стороны особо оговорили, что при применении механизма одностороннего изменения стоимости, предусмотренного настоящим пунктом, обновленная стоимость применяется со следующего за оплаченным на момент направления уведомления Лицензиаром отчетного периода.

2.7. В случае просрочки оплаты Лицензии с момента окончания оплаченного периода, а также в случае нарушения Лицензиатом условий Договора и/или соглашений, регулирующих порядок использования ПО и/или нарушения действующего законодательства, Лицензиар имеет право приостановить предоставление ПО Лицензиату путем блокирования доступа Лицензиата к ПО. Лицензиар письменно уведомляет Лицензиата за 14 (четырнадцать) календарных дней до наступления таких ограничений и блокирования, с указанием причины такого блокирования и, если это возможно, указания условий, при которых доступ будет восстановлен. В случае прекращения предоставления ПО по причинам, указанным в данном пункте, Лицензиат оплачивает Лицензию пропорционально сроку предоставления. По истечению 90 (девяносто) календарных дней с момента блокирования доступа Лицензиата к Аккаунту Лицензиар имеет право уничтожить Аккаунт Лицензиата и хранящиеся в нем Информационные материалы Лицензиата.

2.8. Лицензиар вправе приостановить предоставление ПО Лицензиату в случае, если он использует ПО или любую его составную часть в запрещенных законом целях, нарушающих права третьих лиц.

2.9. Лицензиар вправе использовать информацию (обезличенные данные), полученную от Лицензиата для целей ее консолидации, анализа, проведения маркетинговых и прочих исследований, любыми способами, предусмотренными действующим законодательством.

2.10. Лицензиар вправе вносить изменения в Договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом Лицензиата путем публикации новой редакции настоящего Договора на Сайте за 1 (один) рабочий день до вступления в силу таких изменений. В случае несогласия с изменениями в настоящем Договоре Лицензиат вправе прекратить действие настоящего Договора, письменно отказавшись от использования ПО. В противном случае Стороны признают, что их отношения регулируются новой редакцией Договора с даты вступления его в силу.

2.11. Лицензиар вправе предоставить Пользователю право использования ПО с ограниченной функциональностью, определяемой Лицензиаром, без взимания платы (далее - «Некоммерческое использование ПО»).

Условия предоставления Некоммерческого использования ПО устанавливаются Лицензиаром посредством размещения информации на Сайте.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

3.1. Лицензиат вправе использовать ПО в порядке и способами, предусмотренными настоящим Договором.

3.2. Лицензиат обязуется своевременно осуществлять оплату Лицензии.

3.3. Лицензиат своими силами и за свой счет обеспечивает технические средства, необходимые для использования ПО, в том числе: оборудование, доступ в сеть Интернет и т.д. Лицензиар не несет ответственности за неработоспособность ПО, связанную с наличием, отсутствием или работоспособностью технических средств Лицензиата.

3.4. Лицензиат обязуется не распространять и не публиковать любую информацию, которая противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.5. Лицензиат обязуется не использовать ПО для осуществления действий, запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.6. Лицензиат вправе своевременно и в полном объеме получать от Лицензиара информацию (в том числе, в письменной форме) относительно качества, стоимости и порядка предоставления ПО.

3.7. В случае прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям, а равно приостановления доступа к ПО, Лицензиат обязуется незамедлительно прекратить любое использование ПО.

4. ГАРАНТИИ СТОРОН

4.1. Настоящим Лицензиар заверяет и гарантирует, что:

4.1.1. Он является надлежащим Правообладателем;

4.1.2. Он вправе предоставлять Лицензию на использование ПО в объёме, предусмотренном Договором;

4.1.3. ПО соответствует требованиям действующего законодательства, никакая часть и никакие элементы ПО не нарушают чьих-либо законных прав и интересов;

4.1.4. использование предоставляемой Лицензии Лицензиатом в соответствии с условиями настоящего Договора не будет нарушать или каким-либо образом ущемлять любые законные права любых третьих лиц;

4.1.5. право на использование ПО не состоит под арестом, не находится в залоге, в отношении прав использования ПО не ведётся судебного разбирательства, право использования ПО не является предметом иных имущественных прав и притязаний третьих лиц, в результате которых Лицензиар может утратить право на предоставление Лицензии, предусмотренной Договором;

4.1.6. Лицензиат не будет понужден к какому-либо платежу, не предусмотренному настоящим Договором, в связи с использованием ПО на условиях настоящего Договора;

4.1.7. ПО не содержит скрытых функциональных возможностей, средств ограничения заявленных функций программного обеспечения во времени, а также не содержит программных вирусов.

4.1.8. ПО не осуществляет функции и не содержит контент, которые:

• каким-либо образом блокируют, отключают, повреждают какое-либо устройство, программное обеспечение, сеть или персональные данные или обеспечивают несанкционированный доступ к какому-либо устройству, программному обеспечению, сети или персональным данным какого-либо пользователя, Лицензиата, партнера Лицензиата или какого-либо иного третьего лица; не распространяют вирусы, черви, вредоносные или шпионские программы;

• незаконным образом обрабатывают частную и конфиденциальную информацию физических лиц;

• имитируют функциональность или предупреждения операционной системы или других приложений пользователя.

4.2. Если претензии/иски третьих лиц, основанные на утверждении о нарушении прав третьих лиц заключением и исполнением настоящего Договора, будут предъявлены Лицензиату, Лицензиар своими силами и за свой счёт будет разрешать (рассматривать) такие претензии/иски, оградив Лицензиата от возможных убытков и участия в рассмотрении претензий/возможном судебном разбирательстве.

4.3. Настоящим Лицензиат заверяет и гарантирует, что:

4.3.1. не будет использовать ПО способами, прямо не предусмотренными Договором, в том числе:

• не будет передавать доступ к ПО третьим лицам, не являющимся Пользователями;

• не будет осуществлять обратную разработку, обратное ассемблирование, демонтаж или иным образом пытаться получить исходный код ПО;

4.4. Заверения Сторон, изложенные в настоящем разделе Договора, являются заверениями об обстоятельствах, имеющими существенное значение для другой Стороны. Каждая из Сторон соглашается с тем, что другая Сторона полагается на такие заверения при заключении и исполнении Договора.

5. ЦЕНА

5.1. Цена Договора состоит из стоимости лицензионного вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензии.

5.2. Размер лицензионного вознаграждения за предоставление Лицензии определяется Сторонами в соответствии с Тарифным планом, выбранным Лицензиатом, и количеством Пользователей, указанным Лицензиатом в Личном кабинете или на Сайте.

5.3. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом в форме 100% авансового платежа за соответствующий Отчетный период.

5.4. Зачисление денежных средств в счет оплаты лицензионного вознаграждения отображается в Личном кабинете Лицензиата.

5.5. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в настоящем Договоре.

5.6. Моментом исполнения Лицензиатом обязательства по оплате считается дата зачисления суммы лицензионного вознаграждения за Отчетный период на расчетный счет Лицензиара.

5.7. Лицензионное вознаграждение НДС не облагается, на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ в связи с применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ И ИХ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

6.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату ПО посредством электронных каналов связи, путем предоставления доступа к ПО с помощью Сайта.

6.2. Оформление (продление) Лицензиатом срока использования ПО в следующий Отчетный период в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифным планом и дополнительно подключенными по выбору Лицензиата модулями, и отсутствие каких-либо претензий со стороны Лицензиата по предоставлению ПО за прошедший Отчетный период, свидетельствует о предоставлении доступа к ПО в полном объеме и надлежащего качества за предыдущий Отчетный период.

6.3. По запросу Лицензиата, направленному по адресу электронной почты Лицензиара info@shtab.app, последний направляет Лицензиату оригинал акта о предоставлении ПО в Отчетном периоде посредством электронного документооборота (на электронную почту Лицензиата), либо по требованию Лицензиата почтовым отправлением по адресу, указанному Лицензиатом в запросе. При этом Стороны особо оговорили, что адрес электронной почты Лицензиата указывается Лицензиатом самостоятельно в Личном кабинете на Сайте и Лицензиат настоящим подтверждает, что взаимодействие по любым вопросам в рамках Договора может осуществляться посредством такого адреса электронной почты Лицензиата.

6.4. В случае направления акта почтовым отправлением Лицензиат обязан подписать акт и вернуть второй экземпляр Лицензиару не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения, либо в тот же срок предоставить Лицензиару мотивированный отказ от подписания акта, направив его в письменной форме на электронный адрес Лицензиара: info@shtab.app.

6.5. В случае несоблюдения Лицензиатом сроков, указанных в настоящей главе, Лицензиат признает полноценное функционирование ПО в Отчетном периоде и отсутствие претензий, относительно работоспособности ПО.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛИЦЕНЗИАРА

7.1. Лицензиар может предоставлять Лицензиату дополнительные Услуги приоритетной технической поддержки по запросу Лицензиата.

7.2. Лицензиар может предоставлять Лицензиату дополнительные услуги по осуществлению доработок и улучшений ПО в соответствии с требованиями Лицензиата. Объем, сроки и стоимость таких услуг согласуются Сторонами дополнительно путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7.3. Лицензиар может предоставлять Лицензиату дополнительные услуги по внесению данных Лицензиата в систему и ПО Лицензиара. В состав услуг по внесению данных входит в том числе: внесение всех учетных данных Лицензиата в Продукт, заведение Пользователей, создание Аккаунтов.

7.4. В случае необходимости оказания дополнительных Услуг приоритетной технической поддержки Лицензиат информирует Лицензиара о своем намерении приобрести дополнительные Услуги приоритетной технической поддержки путем направления соответствующего запроса по электронной почте. Лицензиар начинает оказание Услуг приоритетной технической поддержки в первый день месяца, следующего за месяцем получения запроса от Лицензиата. Сторонами может быть согласован иной срок начала предоставления Услуг приоритетной технической поддержки.

7.5. Стоимость Услуг приоритетной технической поддержки согласовывается Сторонами отдельно.

7.6. В Услуги приоритетной технической поддержки входит:

7.6.1. гарантирование Лицензиаром доступности ПО не ниже 95% в месяц. В показатель доступности Услуг не включается время на проведение профилактических и ремонтных работ, которые влияют на доступность используемого ПО. О проведении подобного рода работ Лицензиат уведомляется посредством электронной почты.

7.6.2. предоставление Лицензиаром персонального менеджера для оказания консультационной поддержки Лицензиата

7.7. Оплата стоимости Услуг приоритетной технической поддержки осуществляется на тех же условиях, что и оплата лицензионного вознаграждения.

7.8. Стороны пришли к соглашению, что Лицензиат вправе заключать договор на услуги по технической поддержке, в том числе на услуги по обновлению ПО, с третьими лицами.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в порядке и размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны понимают специфику обработки и передачи данных в сети Интернет, поэтому соглашаются, что Лицензиар не несет ответственность за невозможность предоставления ПО по независящим от него причинам, включая, но не ограничиваясь в результате сбоев в работе программно-аппаратных комплексов третьих лиц и/или каналов передачи данных, не принадлежащих Лицензиару.

8.3. Лицензиар не несет ответственность за любые убытки и недополученную выгоду, связанную с использованием ПО Лицензиатом. Лицензиат использует ПО Лицензиара на свой собственный риск. Лицензиар не принимает на себя ответственности за неоправданные ожидания Лицензиата от использования ПО, а также за недостижение ожидаемых экономических или иных показателей.

8.4. Лицензиар не несет ответственность за содержание любых данных и Информационных материалов, которые создаются, обрабатываются, передаются и получаются Лицензиатом или другими пользователями Сайта и не возмещает любые убытки, нанесенные такими данными, их содержанием и использованием.

8.5. Лицензиар не несет ответственность перед Лицензиатом за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных для доступа к Сайту.

8.6. Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных Лицензиата в пределах, определяемых обычными условиями, соответствующими действующему законодательству. При этом, безоговорочно соглашаясь с условиями настоящего Договора, Лицензиат подтверждает, что получил согласие заинтересованных лиц на передачу Лицензиару их персональных данных.

8.7. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных: логинов, паролей. Все действия, осуществленные с использованием логинов и паролей Лицензиата, считаются осуществленными Лицензиатом и/или его приглашенными пользователями. Лицензиат самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логинов и паролей Лицензиата. Лицензиар не несет ответственность за несанкционированное использование регистрационных данных Лицензиата третьими лицами.

В случае кражи Данных авторизации (Логина и Пароля) Лицензиата Лицензиат имеет право направить в адрес Лицензиара письменное заявление об изменении Пароля с обязательным приложением к заявлению соответствующего финансового документа, который подтверждает оплату лицензионного вознаграждения на дату изменения Пароля.

8.8. Лицензиат несет ответственность за сохранность своих Данных авторизации и за документально подтвержденные убытки, причиненные Лицензиару в результате санкционированного либо несанкционированного получения и использования Данных авторизации Лицензиата кем-либо.

8.9. В случае непредоставления доступа к ПО, либо неработоспособности ПО Лицензиар по требованию Лицензиата осуществляет перерасчет лицензионного вознаграждения пропорционально времени непредоставления доступа к ПО или неработоспособности ПО.

8.10. В случае, если срок нарушения предоставления ПО превышает 15 (пятнадцать) календарных дней, Лицензиат имеет право расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке и требовать возврата стоимости непредоставленного ПО за соответствующий Отчетный период.

8.11. В случае нарушения гарантий Лицензиата в отношении ПО, предусмотренных главой 4 настоящего Договора, Лицензиат обязуется компенсировать Лицензиару все понесенные Лицензиаром убытки.

8.12. Использование ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по прекращении действия настоящего Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по настоящему Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Гражданским Кодексом РФ, другими законами или договором.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельствах), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. К таким обстоятельствам, в частности, относятся подтвержденные компетентными официальными органами следующие события: наводнения, пожары, землетрясения или иные стихийные бедствия, а также войны, военные действия, террористические акты, нормативные акты и действия государственных органов, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, и любые другие подобные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, подвергнутая их действию, обязана незамедлительно (в срок не более 2 (двух) дней) известить об этом другую Сторону со дня первых проявлений подобных форс-мажорных обстоятельств, вместе с полным описанием случившегося, включая дату первого проявления. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого уведомления.

9.4. При прекращении действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, подвергавшаяся их действию, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Договору.

9.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.

9.6. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней или когда становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, Стороны обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора. При не достижении соглашения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты начала переговоров или в случае несогласования даты их начала любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и обязательств по нему при условии урегулирования взаимных расчетов Сторон.

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10.1. Целью настоящего раздела является защита информации, которую стороны предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по договору.

10.2. Защита информации осуществляется в соответствии с положениями Политики конфиденциальности, разработанной Лицензиаром в этих целях. Политика конфиденциальности размещена Лицензиаром на сайте Лицензиара в сети интернет по адресу https://shtab.app/ru/privacy. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат автоматически безоговорочно принимает условия Политики конфиденциальности.

10.3. Условия настоящего Договора являются конфиденциальным. По взаимному согласию Сторон ни одно из положений настоящего Договора не подлежит разглашению любой Стороной без явного согласия другой Стороны. Исключение составляют аффилированные лица каждой из Сторон, юристы (адвокаты), аудиторы, бухгалтеры, банкиры или советники по финансовым вопросам, нанятые Сторонами на условиях соблюдения конфиденциальности информации, а также судебные, государственные и иные подобные компетентные организации, участвующие в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с настоящим Договором, либо имеющие право на получение конфиденциальной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.4. Каждая сторона, получающая конфиденциальную информацию («Получающая сторона») другой стороны («Раскрывающая сторона»), не имеет права сообщать конфиденциальную информацию кому-либо без прямого на то разрешения Раскрывающей стороны и должна принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации, включая, в частности меры, которые она принимает для защиты собственной конфиденциальной информации/коммерческой тайны.

10.5. Получающая сторона обязуется использовать раскрытую информацию исключительно в целях реализации настоящего договора.

10.6. Получающая сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, исключительно лицами, непосредственно участвующими в исполнении договора или лицами, предусмотренными п. 10.2. настоящего договора.

10.7. Обязательства, изложенные в настоящем разделе договора, не распространяются на следующие сведения:

- сведения, которые являются либо становятся общеизвестными не по вине стороны, получившей данные сведения от другой стороны договора, что должно быть подтверждено соответствующими доказательствами;

- сведения, которые были получены сторонами от третьих лиц без обязательства о сохранении конфиденциальности;

- сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства. Такие сведения могут быть предоставлены только в адрес органов, имеющих соответствующие полномочия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.8. Лицензиар вправе передавать третьим лицам любую конфиденциальную информацию без письменного согласия Лицензиата в случае, когда такая передача обусловлена защитой прав и законных интересов Лицензиара, в том числе (но не ограничиваясь) в случае передачи такой информации лицам, привлекаемым Лицензиаром в целях обеспечения оплаты лицензионного вознаграждения

10.9. Обязательства, установленные настоящим договором, относительно охраны конфиденциальной информации, действительны в течение 3 (трех) лет с момента передачи конфиденциальной информации.

10.10. Лицензиар вправе агрегировать, систематизировать и анализировать получаемую от Лицензиата информацию, после обезличивания данной информации, в том числе конфиденциальную, с целью создания информационно-аналитических отчетов разного рода и баз данных, при этом Лицензиат гарантирует нераспространение и сохранность конфиденциальной информации, содержащейся в отчетах и базах данных в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством. Обладателем исключительных прав на такие информационно-аналитические отчеты и базы данных, как на объекты охраноспособной интеллектуальной собственности, является Лицензиар, который вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

11. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

11.1. Стороны настоящим соглашаются и признают, что Лицензиар является обладателем исключительного права на ПО.

11.2. Лицензия, передаваемая Лицензиату, не подразумевает права Лицензиата выдавать лицензии третьим лицам или предоставления Лицензиатом доступа к ПО третьим лицам, прямо не предусмотренным настоящим Договором.

11.3. ПО является объектом авторских прав, зарегистрированным в Реестре программ для ЭВМ (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2021664121).

11.4. Стороны признают и соглашаются, что в случае возникновения новых версий ПО, его модификаций, дополнений или изменений, в том числе выполненных по поручению Лицензиата, все исключительные права на такие объекты в полной мере принадлежат или будут принадлежать Лицензиару.

11.5. Настоящий Договор не предусматривает передачу любых дополнительных имущественных, неимущественных или исключительных прав на любые объекты, передаваемые по настоящему Договору.

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. Лицензиат, являющийся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), оператором персональных данных, поручает Лицензиару, как обработчику персональных данных, на обработку следующие персональные данные: персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими – фамилия, имя, отчество заинтересованных лиц.

12.2. Обработка персональных данных Лицензиата включает их хранение, обработку, деперсонализацию и уничтожение.

12.3. При обработке персональных данных, переданных Лицензиатом, Лицензиар обязуется придерживаться следующих принципов:

- обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;

- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных законных целей;

- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.

Лицензиар хранит информацию о Лицензиате в течение периода предоставления последнему доступа к ПО, а также 3-х (трех) календарных месяцев с момента прекращения такого доступа.

12.4. Лицензиар осуществляет хранение персональных данных Лицензиата и иных приглашенных им пользователей. При этом Лицензиат гарантирует, что получил согласие данных пользователей на передачу его персональных данных Лицензиару.

12.5. Лицензиар, являясь обработчиком персональных данных по поручению Лицензиата, не обязан получать согласие иных пользователей, приглашенных Лицензиатом, на обработку их персональных данных. Безоговорочно принимая условия настоящего договора, Лицензиат подтверждает, что он заблаговременно получил согласие иных приглашенных им пользователей на передачу Лицензиару их персональных данных.

12.6. Ответственность перед иными приглашенными Лицензиатом пользователями, чьи персональные данные обрабатываются Лицензиаром по поручению Лицензиата, Лицензиат несет самостоятельно.

12.7. Лицензиар производит сбор и обработку обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie»). Указанная информация собирается и сохраняется Лицензиаром в деперсонализированном виде для ведения статистики посещаемости.

12.8. Лицензиар использует персональные данные Лицензиата в маркетинговых, рекламных и информационных целях, включая:

- информирование о конкурсах и рекламных акциях;

- рассылку новостей и бизнес-предложений;

- персонализацию Сайта на основе статистического анализа данных.

12.9. Лицензиар имеет право рассылать электронные письма и SMS-сообщения, содержащие:

- новости;

- рекламные акции;

- приглашения на семинары и вебинары;

- обучение и консультации;

- уведомления о событиях.

Лицензиат вправе отказаться от получения рассылки и (или) потребовать от Лицензиара уничтожения всех собранных им персональных данных Лицензиата, уведомив об этом Лицензиара в разумный срок. Чтобы отказаться от рассылки электронных сообщений, Лицензиат также вправе активировать ссылку «Отписаться» внизу письма.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Настоящий Договор должен нормироваться и интерпретироваться, как определяющий взаимоотношения Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны должны урегулировать во внесудебном порядке посредством переговоров.

13.3. Претензии предъявляются Сторонами в письменной форме за подписью уполномоченного лица, скрепленные печатью Стороны, и подлежат рассмотрению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их поступления.

13.4. Стороны согласны, что любой спор, разногласие или претензия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе любой вопрос в отношении интерпретации, существования, действительности или прекращения самого Договора, равно как споры по вопросам, не урегулированным настоящим Договором или его адаптацией к вновь возникшим обстоятельствам, которые не могут быть разрешены Сторонами во внесудебном порядке, подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиара.

13.5. С целью решения технических вопросов, при определении вины Лицензиата в результате его неправомерных действий при пользовании ПО, Сайта, Аккаунта и/или сети Интернет, Лицензиар имеет право самостоятельно привлекать компетентные организации в качестве экспертов.

13.6. Стороны пришли к согласию, что при рассмотрении споров, Стороны имеют право предоставлять в качестве доказательств распечатку электронных писем (e-mail), с сохраненной служебной технической информацией в них (заглавиях). В случае, если служебная техническая информация (заглавия) отсутствует, такое письмо не является доказательством. Оригинальность заглавий электронного письма подтверждается независимыми экспертами или Интернет-Сервис-Провайдером, с помощью которого было отправлено соответствующее электронное письмо.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Уведомления, запросы, информационные сообщения, а также любые письменные документы, связанные с исполнением настоящего Договора (счета, претензии и другие) (далее именуемые в рамках настоящего раздела – «Документы») могут направляться Сторонами посредством электронной связи (электронной почтой), заказной почтой (с уведомлением о получении) или курьером с подтверждением о вручении адресату.

14.2. Подтверждением доставки Документа с помощью электронного сообщения адресату является подтверждение доставки сообщения соответствующей электронной почтовой программой или самим адресатом, а в случае отправки Документа заказной почтой (с уведомлением о вручении) или курьером с подтверждением о вручении адресату – получение оригинала Документа представителем адресата.

14.3. В случае направления Документа с помощью электронной почты его оригинал должен быть направлен заинтересованной Стороне заказной почтой или курьером с подтверждением о вручении в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправки Документа по электронной почте, если иное не будет согласовано Сторонами.

14.4. До момента получения Стороной оригинала Документа его копия, отправленная ранее по электронной почте, имеет юридическую силу и приравнивается к оригиналу, при условии, что Документ отправлен с адреса, позволяющего достоверно установить, что Документ исходит от Стороны по настоящему Договору.

14.5. Стороны признают, что при возникновении любых споров и разногласий в процессе исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору вся корреспонденция между Сторонами, осуществляемая в рамках настоящего Договора средствами электронной связи (электронной почты), имеет юридическую силу и может рассматриваться наравне с бумажными документами в качестве доказательств, если такая корреспонденция была направлена с электронных адресов, позволяющих достоверно установить, что электронный документ исходит от Стороны по настоящему Договору.

14.6. Стороны соглашаются, что при наличии технической возможности они будут обмениваться первичными бухгалтерскими документами, а также документами, связанными с исполнением настоящего Договора, в электронном виде посредством электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и будут признавать юридическую силу всех таких полученных или отправленных электронных документов и их равнозначность документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью (выше и далее – «ЭДО»).

14.7. При подписании соответствующих документов посредством ЭДО Стороны обязаны предоставить друг другу надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих действующие полномочия сотрудников на подписание, а также своевременно информировать друг друга о любых изменениях в полномочиях подписантов с предоставлением надлежащим образом заверенных копий документов.

14.8. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами посредством ЭДО. В данном случае Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лица и печатью организации.

15. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПАРАМЕТРЫ РАСТОРЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом и действует в течение Срока.

15.2. Действие настоящего Договора прекращается в случае:

15.2.1. Расторжения Договора по соглашению Сторон;

15.2.2. Отказа Лицензиата от использования ПО, о котором он должен известить Лицензиара за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора, путем отправления сообщения на адрес электронной почты Лицензиара. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Лицензиаром от Лицензиата уведомления об отказе.

В случае реализации Лицензиатом права на односторонний отказ от использования ПО, денежные средства, оплаченные Лицензиатом Лицензиару по состоянию на дату одностороннего отказа от использования ПО, Лицензиаром Лицензиату возвращаются за вычетом оплаты отработанного периода.

15.2.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару в установленный настоящим Договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации Лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

15.2.4. Расторжения Договора в соответствии с законодательством РФ.

15.2.5. Настоящий Договор и любые опубликованные к нему изменения действуют в течение Срока.



16. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

Лицензиар

ООО «СТИК ПРО»

ИНН: 7839130405

КПП: 783901001

ОГРН: 1207800109065

Юридический адрес: 190013, Россия, Санкт-Петербург г, муниципальный округ Семеновский вн.тер.г., Московский пр-кт, дом 22, литер Л, пом. 40-Н, раб. место № 9

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Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

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