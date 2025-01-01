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Безопасность

В Shtab мы понимаем, насколько важна безопасность ваших данных. Наша цель — создать надежную и безопасную среду, при этом обеспечивая высокую производительность приложений и удобство для вас.

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Что мы делаем для безопасности

  • Проактивная защита
  • Инфраструктура в России
  • Гарантированная стабильность SLA 99.9%
Сервера

Наши серверы находятся в крупнейших дата-центрах России на базе Selectel в Москве и Санкт-Петербурге. Мы не используем сторонние или зарубежные сервисы для нашей инфраструктуры. Если хотите, можете установить Shtab на свои собственные серверы.

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Приложение

Все соединения с нашими веб-приложениями шифруются с помощью TLS 1.2. Это тот же уровень защиты, что используют банки и финансовые учреждения, так что ваши данные в безопасности. Наша команда круглосуточно следит за безопасностью, производительностью и доступностью, регулярно проводя автоматическое тестирование.

Инфраструктура

Инфраструктура Shtab размещена в полностью резервированной и защищенной среде, доступ к которой есть только у наших сотрудников операционной поддержки. Это позволяет нам обеспечивать полное разделение данных и доступов, использовать защиту брандмауэра и другие меры безопасности.