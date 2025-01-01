Сервера Наши серверы находятся в крупнейших дата-центрах России на базе Selectel в Москве и Санкт-Петербурге. Мы не используем сторонние или зарубежные сервисы для нашей инфраструктуры. Если хотите, можете установить Shtab на свои собственные серверы.

146% безопасности на твоём сервере Подробнее

Приложение Все соединения с нашими веб-приложениями шифруются с помощью TLS 1.2. Это тот же уровень защиты, что используют банки и финансовые учреждения, так что ваши данные в безопасности. Наша команда круглосуточно следит за безопасностью, производительностью и доступностью, регулярно проводя автоматическое тестирование.