Безопасность
В Shtab мы понимаем, насколько важна безопасность ваших данных. Наша цель — создать надежную и безопасную среду, при этом обеспечивая высокую производительность приложений и удобство для вас.
Что мы делаем для безопасности
- Проактивная защита
- Инфраструктура в России
- Гарантированная стабильность SLA 99.9%
Наши серверы находятся в крупнейших дата-центрах России на базе Selectel в Москве и Санкт-Петербурге. Мы не используем сторонние или зарубежные сервисы для нашей инфраструктуры. Если хотите, можете установить Shtab на свои собственные серверы.
Все соединения с нашими веб-приложениями шифруются с помощью TLS 1.2. Это тот же уровень защиты, что используют банки и финансовые учреждения, так что ваши данные в безопасности. Наша команда круглосуточно следит за безопасностью, производительностью и доступностью, регулярно проводя автоматическое тестирование.
Инфраструктура Shtab размещена в полностью резервированной и защищенной среде, доступ к которой есть только у наших сотрудников операционной поддержки. Это позволяет нам обеспечивать полное разделение данных и доступов, использовать защиту брандмауэра и другие меры безопасности.