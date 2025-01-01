Коробочная версия Shtab
Установите таск-менеджер на свой сервер и работайте в закрытом контуре с собственными настройками и интеграциями.
Какое ПО
заменяет
Технические
требования к серверу
Технический стек
- GoLang
- JavaScript
- Redis
- PostgreSQL
- ClickHouse
- Python
- RabbitMQ
- ElasticSearch
Процессор
Минимум: 8 ядер,
Рекомендовано: 12 ядер
Рекомендовано: 12 ядер
Оперативная память
Минимум: 16 Гб,
рекомендовано: 32 Гб
рекомендовано: 32 Гб
Свободное место на диске
150 Гб и выше
Операционная система
Любая с поддержкой Docker
и технического стека
и технического стека
Преимущества коробочной версии над облачной
- Шифрование
- SSO/SAML
- Логирование действий
- Работа в закрытом контуре
- Свои настройки и интеграции
- Свой домен
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Частые вопросы
- Где будет храниться база данных?Все данные, включая БД, хранятся только у вас на сервере либо на выделенном сервере.
- Коробочная версия работает в офлайне?Да. Без каких-либо ограничений.
- Существует ли бессрочная лицензия?По этому поводу свяжитесь с нашим отделом продаж — hi@shtab.app с пометкой “Бессрочная лицензия коробки”.
- Есть ли инструкция по установке?Да, мы предоставляем пошаговую инструкцию по развертыванию сразу после оплаты услуги.