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Shtab logo

Коробочная версия Shtab

Установите таск-менеджер на свой сервер и работайте в закрытом контуре с собственными настройками и интеграциями.

  • Размещение сервиса на вашем или выделенном сервере
  • В реестре отечественного ПО
  • 100% безопастность
  • 14 дней бесплатно
  • Возможность индивидуальной настройки сервиса
  • Работа трекера и мобильного приложения даже в закрытом контуре

Какое ПО
заменяет Shtab logo

Software replaces image

Технические
требования к серверу

Технический стек Технический стек
  • GoLang GoLang
  • JavaScript JavaScript
  • Redis Redis
  • PostgreSQL PostgreSQL
  • ClickHouse ClickHouse
  • Python Python
  • RabbitMQ RabbitMQ
  • ElasticSearch ElasticSearch
Процессор Процессор
Минимум: 8 ядер,
Рекомендовано: 12 ядер
Оперативная память Оперативная память
Минимум: 16 Гб,
рекомендовано: 32 Гб
Свободное место на диске Свободное место на диске
150 Гб и выше
Операционная система Операционная система
Любая с поддержкой Docker
и технического стека

Преимущества коробочной версии над облачной

  • Шифрование Шифрование
  • SSO/SAML SSO/SAML
  • Логирование действий Логирование действий
  • Работа в закрытом контуре Работа в закрытом контуре
  • Свои настройки и интеграции Свои настройки и интеграции
  • Свой домен Свой домен

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Частые вопросы

  • Где будет храниться база данных?
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    Все данные, включая БД, хранятся только у вас на сервере либо на выделенном сервере.
  • Коробочная версия работает в офлайне?
    Plus
    Да. Без каких-либо ограничений.
  • Существует ли бессрочная лицензия?
    Plus
    По этому поводу свяжитесь с нашим отделом продаж — hi@shtab.app с пометкой “Бессрочная лицензия коробки”.
  • Есть ли инструкция по установке?
    Plus
    Да, мы предоставляем пошаговую инструкцию по развертыванию сразу после оплаты услуги.