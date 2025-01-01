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Shtab помогает командам любого размера лучше планировать и эффективнее завершать проекты. Бесплатно 14 дней.

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Месяц Скидка 5%
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Бесплатно, навсегда

  • До 5 участников
  • Хранилище 1 ГБ
    на команду
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  • Трекер времени
    Считает время без скриншотов
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За участника в месяц

  • Без ограничения пользователей
  • Неограниченные проекты
  • Хранилище 10 гб
    на команду
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  • Трекер времени
    Считает время без скриншотов
  • Управление правами сотрудников
BASE
0
BASE

За участника в месяц

Popular Популярный
  • Трекер времени PRO
    со скриншотами и скринкастами
  • Неограниченные проекты
  • Управление правами сотрудников
  • Без ограничения пользователей
  • Хранилище 100 гб
    на команду
    i
  • Новости
    Лента публикаций
PRO
0
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За участника в месяц

  • Финансы
    операции, счета и контрагенты
  • Диаграмма Ганта
  • Хранилище 200 гб
    на команду
    i
  • Общие проекты
    скоро
    Совместная работа с клиентом или другой командой
  • Open API
    для собственных интеграций
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Не нужно привязывать банковскую карту, чтобы попробовать.

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Оплата по счету для юридических лиц и закрывающие документы.

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Входим в реестр отечественного ПО

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Сравнение тарифов

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Команда и сотрудники

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Максимум пользователей 5
Хранилище 1 Gb 10 Gb 100 Gb 200 Gb
Профиль сотрудника option mark option mark option mark option mark
Уведомления option mark option mark option mark option mark
Настройка прав доступа option mark option mark option mark option mark
Новости
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Отделы
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скоро
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Должности
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скоро
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Виды

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Количество баз данных
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 5
Доска (kanban) option mark option mark option mark option mark
Список option mark option mark option mark option mark
Календарь option mark option mark option mark option mark
Таймлайн
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Диаграмма Ганта
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Матрица Эйзенхауера
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Управление доступами
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Поделиться видом
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Гибкие статусы
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Приватный режим
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Автоматизация
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 Можно купить действия 100 действий 1000 действий 2000 действий
Стадии option mark option mark option mark option mark

Карточки

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Текстовый редактор option mark option mark option mark option mark
Подзадачи option mark option mark option mark option mark
Чек-листы option mark option mark option mark option mark
Загрузка файлов 10 mb
Комментарии option mark option mark option mark option mark
Свои настраиваемые поля
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Повторение по расписанию option mark option mark option mark option mark
История изменений option mark option mark option mark option mark
Шеринг карточки
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Онлайн-коллаборация
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Контакты
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Типы карточек
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Событие
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Настройка вида
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Напоминания
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Трекер и активность

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Рабочее время
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Активность
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Скриншоты
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Приложения и сайты
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Тайм-аут простоя
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Автоотключение
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Логирование отрезков времени
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Скринкаст
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Отчеты и аналитика

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Сводный отчет
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План-Факт
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Отчет по команде option mark option mark option mark option mark
Отчет по задачам
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Отчет ПиУ
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Отчет ДДС
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скоро
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Интеграции

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Бот в мессенджере
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Импорт из других сервисов option mark option mark option mark option mark
Open API
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Zapier, Albato etc.
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Банки
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Финансы

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Расчет зарплаты по времени option mark option mark option mark option mark
Операции option mark option mark option mark option mark
Контрагенты option mark option mark option mark option mark
Справочники
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Корпорация
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