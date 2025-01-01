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За участника в месяц
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|Максимум пользователей
|5
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|Хранилище
|1 Gb
|10 Gb
|100 Gb
|200 Gb
|Профиль сотрудника
|Уведомления
|Настройка прав доступа
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Новости
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Отделы
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Должности
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Количество баз данных
|5
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|Доска (kanban)
|Список
|Календарь
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Таймлайн
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Диаграмма Ганта
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Матрица Эйзенхауера
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Управление доступами
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Поделиться видом
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Гибкие статусы
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Приватный режим
|
Автоматизация
|Можно купить действия
|100 действий
|1000 действий
|2000 действий
|Стадии
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|Текстовый редактор
|Подзадачи
|Чек-листы
|Загрузка файлов
|10 mb
|∞
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|Комментарии
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Свои настраиваемые поля
|Повторение по расписанию
|История изменений
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Шеринг карточки
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Онлайн-коллаборация
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Контакты
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Типы карточек
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Событие
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Настройка вида
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Напоминания
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Рабочее время
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Активность
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Скриншоты
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Приложения и сайты
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Тайм-аут простоя
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Автоотключение
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Логирование отрезков времени
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Скринкаст
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Сводный отчет
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План-Факт
|Отчет по команде
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Отчет по задачам
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Отчет ПиУ
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Отчет ДДС
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Бот в мессенджере
|Импорт из других сервисов
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Open API
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Zapier, Albato etc.
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Банки
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|Расчет зарплаты по времени
|Операции
|Контрагенты
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Справочники
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