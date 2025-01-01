<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/56654995" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div>
Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
Shtab logo

Чем мы можем помочь?

Свяжитесь с нашими отделами для получения информации о продукте, демонстрации, поддержке или других вопросов.

Отдел продаж

Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения информации о тарифах, корпоративных договорах или запроса демонстрации продукта.

sales@shtab.app
+7 (495) 487-74-44
Telegram WhatsApp

Бухгалтерия

По вопросам документооборота и закрывающих документов.

buh@shtab.app

Общие контакты

Для общих вопросов и обращений свяжитесь с нами по email или через мессенджеры.

hi@shtab.app

Маркетинг и PR

Для СМИ, блогеров, партнеров и всех, кто хочет рассказать о Shtab или предложить сотрудничество.

marketing@shtab.app
pr@shtab.app