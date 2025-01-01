Ставьте задачи, обсуждайте детали и держите их под контролем, где бы вы ни были: дома, в поезде или на пляже

Постановка задач в несколько кликов с выбором исполнителя, описанием и сроками

Кросс-платформенность Работайте на любимых

устройствах Переключайтесь между ПК и смартфоном и следите за ходом ваших проектов, ничего не упуская из виду. Наша облачная технология гарантирует, что любые изменения карточек автоматически синхронизируются для пользователей настольной и мобильной версий Shtab.

Система пуш-уведомлений Будьте в курсе всех

апдейтов Получайте уведомления в режиме реального времени о новых задачах, дедлайнах и упоминаниях в карточках и комментариях к ним. Уведомления будут доходить до вас (если вы этого хотите), так что вы всегда будете в курсе событий.