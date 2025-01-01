Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
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Не упустите ничего важного c мобильным приложением Shtab

Ставьте задачи, обсуждайте детали и держите их под контролем, где бы вы ни были: дома, в поезде или на пляже

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Mobile application screens

Весь необходимый функционал

Ключевые возможности сервиса доступны в мобильном приложении

Android mobile application Android mobile application
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Пуш-уведомления

Система пуш-уведомлений по дедлайнам и упоминаниям

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Комнаты

Наглядное деление задач по проектам + система фильтрации карточек

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Комментарии

Возможность комментирования тасков

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Задачи

Постановка задач в несколько кликов с выбором исполнителя, описанием и сроками

Кросс-платформенность
Работайте на любимых
устройствах
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Переключайтесь между ПК и смартфоном и следите за ходом ваших проектов, ничего не упуская из виду. Наша облачная технология гарантирует, что любые изменения карточек автоматически синхронизируются для пользователей настольной и мобильной версий Shtab.

Система пуш-уведомлений
Будьте в курсе всех
апдейтов
Mobile application screen

Получайте уведомления в режиме реального времени о новых задачах, дедлайнах и упоминаниях в карточках и комментариях к ним. Уведомления будут доходить до вас (если вы этого хотите), так что вы всегда будете в курсе событий.

Обширный функционал
Всё важное всегда
под рукой
Mobile application screen

Создавайте задачи, дополняйте их чек-листами и файлами, устанавливайте сроки, контролируйте выполнение, ведите обсуждения. Настраивайте вид отображения: от канбана до списка. Фильтруйте и группируйте карточки по создателю, дедлайну, приоритету и так далее.

Установите приложение

Планируйте и работайте где и как угодно.
Оставайтесь на связи — даже в дороге или на пляже.

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