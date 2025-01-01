Не упустите ничего важного c мобильным приложением Shtab
Ставьте задачи, обсуждайте детали и держите их под контролем, где бы вы ни были: дома, в поезде или на пляже
Весь необходимый функционал
Ключевые возможности сервиса доступны в мобильном приложении
Система пуш-уведомлений по дедлайнам и упоминаниям
Наглядное деление задач по проектам + система фильтрации карточек
Возможность комментирования тасков
Постановка задач в несколько кликов с выбором исполнителя, описанием и сроками
устройствах
Переключайтесь между ПК и смартфоном и следите за ходом ваших проектов, ничего не упуская из виду. Наша облачная технология гарантирует, что любые изменения карточек автоматически синхронизируются для пользователей настольной и мобильной версий Shtab.
апдейтов
Получайте уведомления в режиме реального времени о новых задачах, дедлайнах и упоминаниях в карточках и комментариях к ним. Уведомления будут доходить до вас (если вы этого хотите), так что вы всегда будете в курсе событий.
под рукой
Создавайте задачи, дополняйте их чек-листами и файлами, устанавливайте сроки, контролируйте выполнение, ведите обсуждения. Настраивайте вид отображения: от канбана до списка. Фильтруйте и группируйте карточки по создателю, дедлайну, приоритету и так далее.
Установите приложение
Планируйте и работайте где и как угодно.
Оставайтесь на связи — даже в дороге или на пляже.