Бесплатный
0 ₽ за пользователя / мес
Lite
от 190 ₽ за пользователя / мес
Business
от 390 ₽ за пользователя / мес
|
MAX
от 640 ₽ за пользователя / мес
|Максимум пользователей
|5.0
|20.0
|200.0
|Неограничено
|Хранилище
|1 GB
|50 GB
|200 GB
|500 GB
|Максимальный размер файла
|5 MB
|200 MB
|1 GB
|10 GB
|
Права сотрудников
i
|Готовые роли
|Готовые роли
|Свои роли
|Настройка прав пользователей
|Готовые роли
|Готовые роли
|Свои роли
|Визуальные темы
|Свои темы
|Журнал действий
|Количество баз данных
|10.0
|100.0
|∞
|∞
|
Виртуальные сотрудники
i
скоро
|
Виртуальные пользователи
скоро
|
Должности
скоро
|
Отделы
скоро
|
Гости
скоро
|0.0
|0.0
|20.0
|200.0
|
Объявления для команды
скоро
|
График работы сотрудника
скоро
|Календарь
|Фрейм
|Диаграмма Ганта
|Спринт
|Формы
|Дашборд
|Цели
|
Портфель проектов
i
|
Карта (гео)
скоро
|
Лента (фид)
скоро
|Итоги на столбцах
|Автоматизация
|Можно купить
|100 действий
|1000 действий
|3000 действий
|Управление доступами
|Приватный режим
|Импорт CSV
|Экспорт CSV
|Рабочий процесс (workflow)
|Активность проекта
|Критический путь
|Ресурсное планирование
|
Сохранение фильтров
скоро
|
WIP лимиты
скоро
|
Стадии
скоро
|
Автоматическая сортировка
скоро
|Типы карточек
|Системные
|Системные
|Создавайте свои
|Создавайте свои
|Задачи в нескольких проектах
|
Карточки в нескольких проектах
i
|Свои поля
|Событие
|Сделки
|Напоминания
|
Подзадачи
скоро
|
Чек-листы
скоро
|
Шаблоны
скоро
|
Повторение по расписанию
скоро
|
История изменений
скоро
|
Поделиться карточкой
скоро
|
Контакты
скоро
|Галерея
|Баннер
|Сводный отчет
|План-Факт задач
|Отчет по задачам
|Отчет по сотрудникам
|Отчет ПиУ
|Отчет ДДС
|Сводный дашборд
|Отчет по команде
|
Логирование отрезков времени
i
|Блюр
|Скринкаст
|
Скриншоты
скоро
|
Приложения и сайты
скоро
|
Логирование времени
скоро
|
Тайм-аут простоя
скоро
|
Автоотключение
скоро
|Операции
|Контрагенты
|Справочники
|Т-Банк
|МодульБанк
|Точка
|Сбер
|Альфа
|ВТБ
|
Расчет зарплаты по времени
скоро
|Импорт из других сервисов
|Open API
