Подробное сравнение тарифов

Предложение для корпораций

Бесплатный

0 ₽ за пользователя / мес

Lite

от 190 ₽ за пользователя / мес

Business

от 390 ₽ за пользователя / мес

MAX

от 640 ₽ за пользователя / мес

Команда

Максимум пользователей 5.0 20.0 200.0 Неограничено
Хранилище 1 GB 50 GB 200 GB 500 GB
Максимальный размер файла 5 MB 200 MB 1 GB 10 GB
Права сотрудников
i
Готовые роли Готовые роли Свои роли
Настройка прав пользователей
Готовые роли Готовые роли Свои роли
Визуальные темы
Свои темы
Журнал действий
Количество баз данных 10.0 100.0
Виртуальные сотрудники
i
скоро
Виртуальные пользователи
скоро
Должности
скоро
Отделы
скоро
Гости
скоро
 0.0 0.0 20.0 200.0
Объявления для команды
скоро
График работы сотрудника
скоро

Виды

Календарь
Фрейм
Диаграмма Ганта
Спринт
Формы
Дашборд
Цели
Портфель проектов
i
Карта (гео)
скоро
Лента (фид)
скоро

Возможности вида

Итоги на столбцах
Автоматизация Можно купить 100 действий 1000 действий 3000 действий
Управление доступами
Приватный режим
Импорт CSV
Экспорт CSV
Рабочий процесс (workflow)
Активность проекта
Критический путь
Ресурсное планирование
Сохранение фильтров
скоро
WIP лимиты
скоро
Стадии
скоро
Автоматическая сортировка
скоро

Карточки

Типы карточек Системные Системные Создавайте свои Создавайте свои
Задачи в нескольких проектах
Карточки в нескольких проектах
i
Свои поля
Событие
Сделки
Напоминания
Подзадачи
скоро
Чек-листы
скоро
Шаблоны
скоро
Повторение по расписанию
скоро
История изменений
скоро
Поделиться карточкой
скоро
Контакты
скоро

Текстовый редактор

Галерея
Баннер

Отчеты и аналитика

Сводный отчет
План-Факт задач
Отчет по задачам
Отчет по сотрудникам
Отчет ПиУ
Отчет ДДС
Сводный дашборд

Трекер и активность

Отчет по команде
Логирование отрезков времени
i
Блюр
Скринкаст
Скриншоты
скоро
Приложения и сайты
скоро
Логирование времени
скоро
Тайм-аут простоя
скоро
Автоотключение
скоро

Финансы

Операции
Контрагенты
Справочники
Т-Банк
МодульБанк
Точка
Сбер
Альфа
ВТБ
Расчет зарплаты по времени
скоро

Интеграции

Импорт из других сервисов
Open API

Возможности видов

