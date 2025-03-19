Согласие на обработку персональных данных

Я (далее также — «Пользователь»), путём совершения активного конклюдентного действия, заключающегося во взаимодействии с элементами интерфейса сервиса Shtab1 (кнопками «Зарегистрироваться», «Отправить», «Продолжить», «Записаться на видеодемонстрацию», «Запустить пилотный проект» или иными аналогичными кнопками, а также полями заполняемых форм, доступных в Сервисе), далее именуемого «Сервис», даю своё согласие ООО «СТИК ПРО» (ИНН 7710918800, ОГРН 1127746635170, 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Смольнинское, наб. Синопская, д. 50А, литера А, помещ. 1-Н., далее — «Оператор») на обработку моих персональных данных (далее – «Согласие»), а именно:

Обрабатываемые персональные данные

фамилия, имя, отчество;

адрес электронной почты;

номер телефона;

имя пользователя (логин) в мессенджерах Telegram, WhatsApp, социальной сети Вконтакте;

файлы cookie;

иные персональные данные, веденные по усмотрению Пользователя в поля формы, технически допускающие введение любой текстовой информации.

Цели обработки персональных данных

Заключение с Пользователем Лицензионного договора 2 и регистрация Пользователя в Сервисе;

и регистрация Пользователя в Сервисе; Идентификация Пользователя в Сервисе;

Установление и поддержание связи между Пользователем и Оператором, включая консультирование по вопросам использования Сервиса, обработку запросов Пользователей службой поддержки Оператора;

Направление Оператором Пользователю сообщений рекламного характера, информационных рассылок о продуктах, услугах Оператора и его партнеров, о специальных предложениях, рекламных акциях, розыгрышах, конкурсах, опросах 3 ;

; Улучшение качества обслуживания Пользователей, модернизация Сервиса и повышение качества обслуживания, получение статистики использования Сервиса.

Действия, совершаемые с персональными данными (с использованием средств автоматизации или без них)

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление третьим лицам, доступ), в том числе для их обработки по поручению Оператора.

Срок, на который дается Согласие

в течение срока действия Лицензионного договора (срока использования Пользователем Сервиса) и 5 (Пяти) лет с момента расторжения Лицензионного договора – для Пользователей, заключивших с Оператором Лицензионный договор;

в течение 5 (Пяти) лет с даты предоставления Согласия – для Пользователей, не заключивших с Оператором Лицензионный договор.

Порядок отзыва согласия

Путем направления в адрес Оператора посредством электронной почты по адресу info@shtab.app скан-копии подписанного Пользователем уведомления об отзыве Согласия в формате .pdf или его читаемой фотографии в форматах .jpg, .jpeg, .png, .bmp или .tiff или в форме оригинала на бумажном носителе по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, наб. Синопская, д. 50А, литера А, помещ. 1-Н.

Для достижения указанных выше целей Оператор вправе передавать (предоставлять, дать доступ) персональные данные своим контрагентам, указанным в Политике Оператора в отношении обработки персональных данных. Давая Согласие, Пользователь тем самым подтверждает факт ознакомления с указанной Политикой, опубликованной на сайте Оператора в сети Интернет по адресу: https://shtab.app/privacy/.

Примечания