Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
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Получите доступ к 5000+ сервисов за счёт автоматизации

Zapier и Albato — мировые лидеры в области автоматизации. Интеграция с ними означает возможность подключить к Shtab более чем 5000 приложений: от Google Sheets и Airtable до Slack и многих других. Работайте с привычными сервисами прямо в Shtab.

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Работайте не выходя из любимого мессенджера

Подключайте бота в Telegram для себя или проектной команды. Бот умеет создавать задачи прямо из чата (персонального и общего), присылать уведомления и статистику (сколько задач в работе, сколько завершено и т. д.). Тем самым вы сэкономите время на поиски соответствующей информации в веб-приложении.

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  • w
  • asana
  • jira
  • bitrix

Перенесите данные из других сервисов по управлению проектами в Shtab и работайте с привычными настройками

Вы можете перенести свои рабочие проекты из популярных сервисов Jira, Asana, Trello, Wrike, ActiveCollab, Worksection к нам. При переносе можно сопоставить поля ваших текущих проектов с нашими полями (или сохранить кастомные поля в том виде, в каком они есть).

  • activeCollab
  • Trello
  • sentry
  • wrike