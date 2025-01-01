Расширьте возможности команды
Забудьте про постоянное переключение между приложениями — интегрируйте любимые сервисы в Shtab, чтобы сделать работу команды продуктивнее и комфортнее.Перейти в каталог интеграций
Получите доступ к 5000+ сервисов за счёт автоматизации
Zapier и Albato — мировые лидеры в области автоматизации. Интеграция с ними означает возможность подключить к Shtab более чем 5000 приложений: от Google Sheets и Airtable до Slack и многих других. Работайте с привычными сервисами прямо в Shtab.
Работайте не выходя из любимого мессенджера
Подключайте бота в Telegram для себя или проектной команды. Бот умеет создавать задачи прямо из чата (персонального и общего), присылать уведомления и статистику (сколько задач в работе, сколько завершено и т. д.). Тем самым вы сэкономите время на поиски соответствующей информации в веб-приложении.
Перенесите данные из других сервисов по управлению проектами в Shtab и работайте с привычными настройками
Вы можете перенести свои рабочие проекты из популярных сервисов Jira, Asana, Trello, Wrike, ActiveCollab, Worksection к нам. При переносе можно сопоставить поля ваших текущих проектов с нашими полями (или сохранить кастомные поля в том виде, в каком они есть).