Работайте не выходя из любимого мессенджера

Подключайте бота в Telegram для себя или проектной команды. Бот умеет создавать задачи прямо из чата (персонального и общего), присылать уведомления и статистику (сколько задач в работе, сколько завершено и т. д.). Тем самым вы сэкономите время на поиски соответствующей информации в веб-приложении.