Калькулятор стоимости Shtab On-Premise

Используется во всех формулах расчета
Период расчета TCO и ROI
Время до полного внедрения и adoption
Базовая стоимость лицензии Shtab
Применяется к общей стоимости лицензий
Разовые затраты на обучение персонала
Сервера, ПО, сетевое оборудование
Фиксированная стоимость внедрения
Количество часов на внедрение
Стоимость часа работы специалиста
Затраты на обновления ПО за весь период
Ежемесячные затраты на техническую поддержку
Сколько часов экономит Shtab каждому пользователю
Доля пользователей, активно использующих систему
Средняя стоимость часа работы сотрудника
Ожидаемый рост продуктивности от внедрения
Снижение расходов на сторонние сервисы
Сокращение времени простоя систем
Стоимость часа простоя для бизнеса
Сокращение дней простоя в месяц
Стоимость дня простоя для бизнеса
Среднее количество проектов в год
Средняя денежная ценность одного проекта
Ожидаемое сокращение времени вывода на рынок
Текущие затраты на лицензии и сервисы
Текущие затраты на поддержку
Текущие затраты на обновления и администрирование
Используется для расчета NPV
Период для расчета чистой приведенной стоимости
Используется для расчета EBITDA
Процент EBITDA от выручки
TCO
—
ROI
—
Бенчмарк: 20–40%
Окупаемость
—
Экономия (с выгодами)
—
Интерактивные графики и диаграммы для анализа TCO и ROI
Детальный анализ экономической эффективности внедрения Shtab