Калькулятор стоимости Shtab On-Premise

Режимы и экспорт
  • Лицензии = пользователи × цена × месяцы × (1 − скидка).
  • Обучение = пользователи × ставка; Внедрение = вручную или (часы × ставка) при включённом переключателе.
  • Поддержка = поддержка/мес × месяцы; Обновления — сумма за период.
  • CapEx = Обучение + Инфраструктура + Внедрение; OpEx = Лицензии + Обновления + Поддержка.
  • TCO = CapEx + OpEx.
  • Выгоды/мес = экономия труда + рост продуктивности + TTM + внешние лицензии + простои.
  • ROI % = (Выгоды за период − TCO) / TCO × 100; Окупаемость = срок внедрения + ceil(CapEx / выгодах/мес).

1 Основные параметры

150
100 10,000 20,000

Используется во всех формулах расчета

36
12 36 60

Период расчета TCO и ROI

3
1 6 12

Время до полного внедрения и adoption

Базовая стоимость лицензии Shtab

2 Затраты на внедрение (CapEx)

Применяется к общей стоимости лицензий

Разовые затраты на обучение персонала

Сервера, ПО, сетевое оборудование

Фиксированная стоимость внедрения

Количество часов на внедрение

Стоимость часа работы специалиста

3 Эксплуатационные расходы (OpEx)

Затраты на обновления ПО за весь период

Ежемесячные затраты на техническую поддержку

4 Экономический эффект (ROI)

1.5 ч
0.5 ч 2.75 ч 5 ч

Сколько часов экономит Shtab каждому пользователю

70%
30% 65% 100%

Доля пользователей, активно использующих систему

1500 ₽
800 ₽ 1900 ₽ 3000 ₽

Средняя стоимость часа работы сотрудника

Ожидаемый рост продуктивности от внедрения

Снижение расходов на сторонние сервисы

Сокращение времени простоя систем

Стоимость часа простоя для бизнеса

Сокращение дней простоя в месяц

Стоимость дня простоя для бизнеса

5 Time-to-Market эффект

Среднее количество проектов в год

Средняя денежная ценность одного проекта

Ожидаемое сокращение времени вывода на рынок

6 Текущая ситуация (для сравнения)

Текущие затраты на лицензии и сервисы

Текущие затраты на поддержку

Текущие затраты на обновления и администрирование

7 Финансовые параметры

Используется для расчета NPV

Период для расчета чистой приведенной стоимости

Используется для расчета EBITDA

Процент EBITDA от выручки

Калькулятор стоимости Shtab On-Premise

TCO

ROI

Бенчмарк: 20–40%

Окупаемость

Экономия (с выгодами)

Визуализация данных

Интерактивные графики и диаграммы для анализа TCO и ROI

Фильтр:
Макет:

Структура затрат

CapEx vs OpEx

Затраты vs Выгоды

Точка безубыточности

Денежный поток по месяцам

Анализ чувствительности ROI

Тепловая карта: Экономия по месяцам

Корреляционный анализ

Итоги и сравнение

Детальный анализ экономической эффективности внедрения Shtab

TCO

ROI

Сравнение

Финансовые аргументы

Выгоды

На пользователя