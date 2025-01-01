Как Shtab сделал работу 150 сотрудников Tomoru прозрачной
Константин Седых, кофаундер, IT-директор и инвестор Tomoru поделился, как Shtab заменил им Asana + HubStaff, кратно сэкономив бюджет.
Дедлайны без давления: как не утонуть в потоке задач и сдавать проекты вовремя
Рассказываем, откуда появился «дедлайн» и как управлять многочисленными задачами, не допуская жесткого цейтнота.
ТОП-20 инструментов для построения диаграммы Ганта
Диаграмма Ганта — детальный график работ по проекту с задачами, этапами, контрольными точками и исполнителями. Это один из самых популярных инструментов планирования.
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