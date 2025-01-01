Ведите множество проектов с разными командами

С этим разделением удобно вести управление несколькими глобальными продуктами, но его можно использовать и для разделения филиалов компании.

При этом вы сможете в любой момент прикрепить комнату к новой команде — выдать доступы, написать глобальное обновление в фиде и помочь новому отделу сориентироваться в работе.