Управляйте проектами и всей компанией
Следите за локальным и глобальным ходом проектов, контролируйте всё происходящееПопробовать бесплатно
Более 30 000 пользователей управляют проектами в Shtab.
Сделайте работу команды прозрачнее и удобнее
В Shtab есть набор фич для автоматизации работы, удобного отображения задач и отслеживания прогресса. Они помогут и на конкретном проекте, и в работе огромной компании.
Ведите множество проектов с разными командамиВ Shtab верхний уровень иерархии — команды, и уже к ним подключены конкретные комнаты.
С этим разделением удобно вести управление несколькими глобальными продуктами, но его можно использовать и для разделения филиалов компании.
При этом вы сможете в любой момент прикрепить комнату к новой команде — выдать доступы, написать глобальное обновление в фиде и помочь новому отделу сориентироваться в работе.
Выбирайте удобный формат для визуализации задач
Каждый человек в команде может настроить отображение задач
в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки:
- Канбан-доска
Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам
- Календарь
Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре
- Диаграмма Ганта
Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.
- Список
Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования
- Матрица Эйзенхауера
Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд
- Таймлайн
Смотрите полное расписание вашего проекта с последовательностью задач, статусами и сроками. Карточки можно создавать прямо на временной шкале.
- Файлы
Храните необходимые данные в Shtab
Настраивайте отображение работы по карточке через статусы и метки
Через статусы можно контролировать этапы работы над карточкой и видеть, что с ней происходит сейчас.
Метками можно обозначать подпроекты, этапы работы, очередность в спринте.
Отчёты
Сейчас в Shtab вы можете автоматически сформировать:
- Сводный отчёт о рабочем процессе
- Отчёт о затраченном времени (и по нему будут видны отличия плана от факта)
- Отчёт о загруженности каждого члена команды
Подключите
Telegram-бота
Чтобы создавать задачи прямо из чата, получать новости и напоминания о дедлайнах.Узнать больше
Ведите фид, чтобы вся команда была в курсе обновлений
Организуйте работу сотрудников
В Shtab вы будете видеть, насколько эффективно команда работает над задачами — без слежки и нарушения личных границ.
Больше функций Shtab
Зарплата по ставке в час, разграничение доступов, сводный отчёт об эффективности и многое другоеПосмотреть
Интегрируйте в Shtab привычные инструменты
Подключайте Jira, Trello, Asana, Zapier, Albato, Wrike. Больше не нужно переключаться между массой сервисов — всё необходимое всегда под рукой в Shtab.
Протестируйте Shtab
для своей команды
Зарегистрируйтесь и получите бесплатный тестовый доступ ко всем функциям на 14 дней.
Shtab обновляется и масштабируется
Что мы уже сделали, над чем сейчас работаем, и что в планах
Что нового в Shtab 1.9
Импорт данных из Trello
Импорт данных из Jira
Читайте кейсы и статьи по управлению проектами
- Статьи
- Обзоры
Смотрите видео о Shtab на нашем канале
Частые вопросы
- Можно пользоваться бесплатно?Да, есть бесплатный тариф для команд до 5 человек.
- Shtab находится в России?Да, мы российская компания, которая аккредитована Минцифры, а все сервера находятся в Датацентрах Selectel.
- Сервис подойдет для крупного бизнеса?Самая большая команда состоит из 800 пользователей и они прекрасно работают :)
- Можно ли расширить объем облачного хранилища в Shtab?Да, в личном кабинете вы можете докупить хранилище. Доступны дополнительные пакеты от 10 Гб до 1000 Гб.
- Куда отправить предложения по улучшению сервиса?Можно написать письмо на hi@shtab.app или обсудить в чате Telegram @shtabapp
- Можно отключить скриншоты в трекере?Да, трекер можно настроить индивидуально для каждого сотрудника по параметрам: интервал между скриншотами, отслеживание активности и скрытие чувствительной информации на скриншотах.
- Обязательно использовать трекер?Нет, трекер это дополнительная возможность, вы можете совсем не использовать подсчет времени или добавлять его вручную.
- Входит ли Shtab в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД?Да. Наш сервис разработан на территории Российской Федерации и может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Серверы расположены в России, данные также хранятся здесь, поэтому вы можете быть уверены за их безопасность и доступность.
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