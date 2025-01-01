Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
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Организуйте работу бухгалтерии и учёт финансов в Shtab

Ведите учёт и отслеживайте бухгалтерию в одном окне

Попробовать бесплатно
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Более 30 000 пользователей управляют проектами в Shtab.

Присоединиться к ним

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Сделайте работу с бухгалтерией по-настоящему удобной

Создавайте шаблоны и настраивайте автосоздание карточек

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    Для типовой работы, например: рассчитать зарплату работникам, составить акты, отчёты, можно создать шаблоны

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    Настройте повтор карточек, чтобы не пропускать оплаты и сдачу отчётности в напряженные периоды

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    К шаблонам карточек можно прикрепить шаблоны документов для заполнения

Выбирайте удобный формат для визуализации задач

Каждый человек в команде может настроить отображение задач
в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки:

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    Канбан-доска

    Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам

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    Календарь

    Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре

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    Диаграмма Ганта

    Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.

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    Список

    Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования

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    Матрица Эйзенхауера

    Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд

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    Таймлайн

    Смотрите полное расписание вашего проекта с последовательностью задач, статусами и сроками. Карточки можно создавать прямо на временной шкале.

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    Файлы

    Храните необходимые данные в Shtab

Фильтруйте задачи: отображайте только важное

Руководители могут фильтровать карточки по срокам, меткам, исполнителям и другим параметрам, чтобы видеть, как движется работа.

Бухгалтеры могут отобразить задачи с горящими дедлайнами и вовремя их выполнить.

Фильтруйте задачи: отображайте только важное
Фильтры можно сохранять в меню, чтобы открыть нужные карточки в один клик

Финансы: гонорары и плата за часы

Вы можете назначать стоимость часа или конкретной задачи.

С этой функцией у вас получится вести учёт даже для команды на 50 человек — и легко передавать нужную информацию бухгалтерии.

Финансы: гонорары и плата за часы

Отчёты

Сейчас в Shtab вы можете автоматически сформировать:

  • Сводный отчёт о рабочем процессе
  • Отчёт о затраченном времени (и по нему будут видны отличия плана от факта)
  • Отчёт о загруженности каждого члена команды
Отчёты

Подключите
Telegram-бота

Чтобы создавать задачи прямо из чата, получать новости и напоминания о дедлайнах.

Узнать больше
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Оптимизируйте работу бухгалтерии

В Shtab вы можете организовать картотеку с быстрым доступом к любой документации и счетам.

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Больше функций Shtab

Зарплата по ставке в час, разграничение доступов, сводный отчёт об эффективности и многое другое

Посмотреть
  • slack
  • bitrix
  • jira
  • wrike
  • zapier

Интегрируйте в Shtab привычные инструменты

Подключайте Jira, Trello, Asana, Zapier, Albato, Wrike. Больше не нужно переключаться между массой сервисов — всё необходимое всегда под рукой в Shtab.

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Открытый API
  • albato
  • csv
  • telegram
  • Trello
  • asana
User
Tracking
User
User
Bell

Протестируйте Shtab
для своей команды

Зарегистрируйтесь и получите бесплатный тестовый доступ ко всем функциям на 14 дней.

Начать бесплатно

Shtab обновляется и масштабируется

Что мы уже сделали, над чем сейчас работаем, и что в планах

Интеграция с Почтой и Т-Банком, новые списки

Что нового в Shtab 1.7

  • Новая функция
  • Улучшения
Автоматизация, экспорт в xlsx, итоги на столбцах

Что нового в Shtab 1.9

  • Новая функция
  • Улучшения
Добавили автоматический импорт задач в Shtab

Импорт данных из Trello

  • Новая функция
  • Улучшения
Рассказываем, как перенести карточки в Shtab

Импорт данных из Jira

  • Новая функция
  • Улучшения
Посмотреть Roadmap

Читайте кейсы и статьи по управлению проектами

Смотрите видео о Shtab на нашем канале

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Частые вопросы

  • Можно пользоваться бесплатно?
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    Да, есть бесплатный тариф для команд до 5 человек.
  • Shtab находится в России?
    Plus
    Да, мы российская компания, которая аккредитована Минцифры, а все сервера находятся в Датацентрах Selectel.
  • Сервис подойдет для крупного бизнеса?
    Plus
    Самая большая команда состоит из 800 пользователей и они прекрасно работают :)
  • Можно ли расширить объем облачного хранилища в Shtab?
    Plus
    Да, в личном кабинете вы можете докупить хранилище. Доступны дополнительные пакеты от 10 Гб до 1000 Гб.
  • Куда отправить предложения по улучшению сервиса?
    Plus
    Можно написать письмо на hi@shtab.app или обсудить в чате Telegram @shtabapp
  • Можно отключить скриншоты в трекере?
    Plus
    Да, трекер можно настроить индивидуально для каждого сотрудника по параметрам: интервал между скриншотами, отслеживание активности и скрытие чувствительной информации на скриншотах.
  • Обязательно использовать трекер?
    Plus
    Нет, трекер это дополнительная возможность, вы можете совсем не использовать подсчет времени или добавлять его вручную.
  • Входит ли Shtab в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД?
    Plus
    Да. Наш сервис разработан на территории Российской Федерации и может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Серверы расположены в России, данные также хранятся здесь, поэтому вы можете быть уверены за их безопасность и доступность.

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Планируйте и работайте где и как угодно.
Оставайтесь на связи — даже в дороге или на пляже.

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