Тратьте меньше времени на рутину: сделайте шаблоны и не оформляйте карточки каждый раз заново.

Если дизайнерам часто приходится прорабатывать носители фирстиля, делать обложки, картинки для постов или карточки, вы можете создать шаблон и пользоваться им.