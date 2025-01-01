Организуйте работу с контентом в одном окне
Отслеживайте дедлайны, обсуждайте правки и согласовывайте контент прямо в ShtabПопробовать бесплатно
Более 30 000 пользователей управляют проектами в Shtab.
Сделайте работу с контентом проще и удобнее
Автоматизируйте рутину, подстраивайте Shtab под свои привычки и особенности работы
В кастомных полях вы можете:
Настраивать принятие задачи на себя или на других сотрудников
Добавлять столько со-исполнителей и контролирующих, сколько нужно
Подтверждать всей командой задачу, если задачу должны проверить все ответственные
Включать подтверждение только от одного человека
Выбирайте удобный формат для визуализации задач
Каждый человек в команде может настроить отображение задач
в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки:
- Канбан-доска
Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам
- Календарь
Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре
- Диаграмма Ганта
Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.
- Список
Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования
- Матрица Эйзенхауера
Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд
- Таймлайн
Смотрите полное расписание вашего проекта с последовательностью задач, статусами и сроками. Карточки можно создавать прямо на временной шкале.
- Файлы
Храните необходимые данные в Shtab
Делитесь карточками с теми, кто ещё не зарегистрирован в Shtab
Карточкой можно поделиться с клиентом, менеджером, коллегой из другого отдела или дизайнером.
Приглашенный человек не увидит конфиденциальную информацию и остальное рабочее пространство.
Настраивайте систему согласований под свой рабочий процесс
В карточке можно отметить нескольких исполнителей и контролирующих работу людей: артдира, менеджера, клиента и его юристов.
Карточка будет считаться полностью закрытой, когда все исполнители и контролирующие поставят галочки о выполнении. Тогда карточка потемнеет, а текст перечеркнётся.
Создавайте шаблоны для похожих задач
Тратьте меньше времени на рутину: сделайте шаблоны и повторяющиеся карточки, чтобы не оформлять их каждый раз заново.
Если вы регулярно выпускаете новости, делаете анонсы, отправляете дайджесты или создаёте ресайзы материалов, шаблоны сэкономят вам время.
Фильтруйте задачи: отображайте только важное
С помощью фильтров вы быстро найдёте нужные задачи, например, с горящими дедлайнами. Заранее узнаете, как идет работа у дизайнеров, чтобы предотвратить срыв сроков.
Вы можете посмотреть загрузку по количеству карточек на сотрудника и перераспределить их. Фильтры можно сохранять.
Подключите
Telegram-бота
Чтобы создавать задачи прямо из чата, получать новости и напоминания о дедлайнах.Узнать больше
Следите не только за «операционкой»
Вы можете отслеживать общий рабочий процесс, формировать подробные отчёты, управлять зарплатами и гонорарами.
Больше функций Shtab
Зарплата по ставке в час, разграничение доступов, сводный отчёт об эффективности и многое другоеПосмотреть
Интегрируйте в Shtab привычные инструменты
Подключайте Jira, Trello, Asana, Zapier, Albato, Wrike. Больше не нужно переключаться между массой сервисов — всё необходимое всегда под рукой в Shtab.
Протестируйте Shtab
для своей команды
Зарегистрируйтесь и получите бесплатный тестовый доступ ко всем функциям на 14 дней.
Shtab обновляется и масштабируется
Что мы уже сделали, над чем сейчас работаем, и что в планах
Что нового в Shtab 1.9
Импорт данных из Trello
Импорт данных из Jira
Читайте кейсы и статьи по управлению проектами
- Статьи
- Обзоры
Смотрите видео о Shtab на нашем канале
Частые вопросы
- Можно пользоваться бесплатно?Да, есть бесплатный тариф для команд до 5 человек.
- Shtab находится в России?Да, мы российская компания, которая аккредитована Минцифры, а все сервера находятся в Датацентрах Selectel.
- Сервис подойдет для крупного бизнеса?Самая большая команда состоит из 800 пользователей и они прекрасно работают :)
- Можно ли расширить объем облачного хранилища в Shtab?Да, в личном кабинете вы можете докупить хранилище. Доступны дополнительные пакеты от 10 Гб до 1000 Гб.
- Куда отправить предложения по улучшению сервиса?Можно написать письмо на hi@shtab.app или обсудить в чате Telegram @shtabapp
- Можно отключить скриншоты в трекере?Да, трекер можно настроить индивидуально для каждого сотрудника по параметрам: интервал между скриншотами, отслеживание активности и скрытие чувствительной информации на скриншотах.
- Обязательно использовать трекер?Нет, трекер это дополнительная возможность, вы можете совсем не использовать подсчет времени или добавлять его вручную.
- Входит ли Shtab в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД?Да. Наш сервис разработан на территории Российской Федерации и может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Серверы расположены в России, данные также хранятся здесь, поэтому вы можете быть уверены за их безопасность и доступность.
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Планируйте и работайте где и как угодно.
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