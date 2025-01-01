Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
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Организуйте работу с контентом в одном окне

Отслеживайте дедлайны, обсуждайте правки и согласовывайте контент прямо в Shtab

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Более 30 000 пользователей управляют проектами в Shtab.

Присоединиться к ним

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Сделайте работу с контентом проще и удобнее

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Автоматизируйте рутину, подстраивайте Shtab под свои привычки и особенности работы

В кастомных полях вы можете:

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    Настраивать принятие задачи на себя или на других сотрудников

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    Добавлять столько со-исполнителей и контролирующих, сколько нужно

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    Подтверждать всей командой задачу, если задачу должны проверить все ответственные

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    Включать подтверждение только от одного человека

Выбирайте удобный формат для визуализации задач

Каждый человек в команде может настроить отображение задач
в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки:

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    Канбан-доска

    Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам

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    Календарь

    Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре

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    Диаграмма Ганта

    Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.

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    Список

    Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования

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    Матрица Эйзенхауера

    Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд

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    Таймлайн

    Смотрите полное расписание вашего проекта с последовательностью задач, статусами и сроками. Карточки можно создавать прямо на временной шкале.

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    Файлы

    Храните необходимые данные в Shtab

Делитесь карточками с теми, кто ещё не зарегистрирован в Shtab

Карточкой можно поделиться с клиентом, менеджером, коллегой из другого отдела или дизайнером.

Приглашенный человек не увидит конфиденциальную информацию и остальное рабочее пространство.

Делитесь карточками с теми, кто ещё не зарегистрирован в Shtab
Включите доступ по ссылке, скопируйте её и поделитесь

Настраивайте систему согласований под свой рабочий процесс

В карточке можно отметить нескольких исполнителей и контролирующих работу людей: артдира, менеджера, клиента и его юристов.

Карточка будет считаться полностью закрытой, когда все исполнители и контролирующие поставят галочки о выполнении. Тогда карточка потемнеет, а текст перечеркнётся.

Настраивайте систему согласований под свой рабочий процесс

Создавайте шаблоны для похожих задач

Тратьте меньше времени на рутину: сделайте шаблоны и повторяющиеся карточки, чтобы не оформлять их каждый раз заново.

Если вы регулярно выпускаете новости, делаете анонсы, отправляете дайджесты или создаёте ресайзы материалов, шаблоны сэкономят вам время.

Создавайте шаблоны для похожих задач
Шаблоны помогут быстрее ставить однообразные задачи

Фильтруйте задачи: отображайте только важное

С помощью фильтров вы быстро найдёте нужные задачи, например, с горящими дедлайнами. Заранее узнаете, как идет работа у дизайнеров, чтобы предотвратить срыв сроков.

Вы можете посмотреть загрузку по количеству карточек на сотрудника и перераспределить их. Фильтры можно сохранять.

Фильтруйте задачи: отображайте только важное

Подключите
Telegram-бота

Чтобы создавать задачи прямо из чата, получать новости и напоминания о дедлайнах.

Узнать больше
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Следите не только за «операционкой»

Вы можете отслеживать общий рабочий процесс, формировать подробные отчёты, управлять зарплатами и гонорарами.

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Больше функций Shtab

Зарплата по ставке в час, разграничение доступов, сводный отчёт об эффективности и многое другое

Посмотреть
  • slack
  • bitrix
  • jira
  • wrike
  • zapier

Интегрируйте в Shtab привычные инструменты

Подключайте Jira, Trello, Asana, Zapier, Albato, Wrike. Больше не нужно переключаться между массой сервисов — всё необходимое всегда под рукой в Shtab.

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Открытый API
  • albato
  • csv
  • telegram
  • Trello
  • asana
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Tracking
User
User
Bell

Протестируйте Shtab
для своей команды

Зарегистрируйтесь и получите бесплатный тестовый доступ ко всем функциям на 14 дней.

Начать бесплатно

Shtab обновляется и масштабируется

Что мы уже сделали, над чем сейчас работаем, и что в планах

Интеграция с Почтой и Т-Банком, новые списки

Что нового в Shtab 1.7

  • Новая функция
  • Улучшения
Автоматизация, экспорт в xlsx, итоги на столбцах

Что нового в Shtab 1.9

  • Новая функция
  • Улучшения
Добавили автоматический импорт задач в Shtab

Импорт данных из Trello

  • Новая функция
  • Улучшения
Рассказываем, как перенести карточки в Shtab

Импорт данных из Jira

  • Новая функция
  • Улучшения
Посмотреть Roadmap

Читайте кейсы и статьи по управлению проектами

Смотрите видео о Shtab на нашем канале

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Частые вопросы

  • Можно пользоваться бесплатно?
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    Да, есть бесплатный тариф для команд до 5 человек.
  • Shtab находится в России?
    Plus
    Да, мы российская компания, которая аккредитована Минцифры, а все сервера находятся в Датацентрах Selectel.
  • Сервис подойдет для крупного бизнеса?
    Plus
    Самая большая команда состоит из 800 пользователей и они прекрасно работают :)
  • Можно ли расширить объем облачного хранилища в Shtab?
    Plus
    Да, в личном кабинете вы можете докупить хранилище. Доступны дополнительные пакеты от 10 Гб до 1000 Гб.
  • Куда отправить предложения по улучшению сервиса?
    Plus
    Можно написать письмо на hi@shtab.app или обсудить в чате Telegram @shtabapp
  • Можно отключить скриншоты в трекере?
    Plus
    Да, трекер можно настроить индивидуально для каждого сотрудника по параметрам: интервал между скриншотами, отслеживание активности и скрытие чувствительной информации на скриншотах.
  • Обязательно использовать трекер?
    Plus
    Нет, трекер это дополнительная возможность, вы можете совсем не использовать подсчет времени или добавлять его вручную.
  • Входит ли Shtab в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД?
    Plus
    Да. Наш сервис разработан на территории Российской Федерации и может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Серверы расположены в России, данные также хранятся здесь, поэтому вы можете быть уверены за их безопасность и доступность.

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Планируйте и работайте где и как угодно.
Оставайтесь на связи — даже в дороге или на пляже.

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