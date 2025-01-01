Self-hosted версия Shtab
Установите таск-менеджер на свой сервер и работайте в закрытом контуре с собственными настройками и интеграциями.
Преимущества self-hosted версии
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SSO/SAML/LDAP
Система авторизации и синхронизации пользователей с корпоративными системами авторизации
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Логирование действий
Полный контроль и аудит всех операций пользователей в системе
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Работа в закрытом контуре
Возможность работы в изолированной сетевой среде без доступа к интернету
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Свои настройки и интеграции
Гибкая настройка системы и интеграция с корпоративными сервисами
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Свой домен
Использование собственного домена для брендинга и корпоративной идентичности
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Соблюдение нормативных требований
Соответствие требованиям регуляторов и стандартам информационной безопасности
Технические
требования к серверу
- Python
- Javascript
- PostgreSQL
- Redis
- Clickhouse
- RabbitMQ
- Golang
Рекомендовано: 12 ядер
рекомендовано: 32 Гб
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Частые вопросы
- Где будет храниться база данных?Все данные, включая БД, хранятся только у вас на сервере либо на выделенном сервере.
- Коробочная версия работает в офлайне?Да. Без каких-либо ограничений.
- Существует ли бессрочная лицензия?По этому поводу свяжитесь с нашим отделом продаж — hi@shtab.app с пометкой “Бессрочная лицензия коробки”.
- Есть ли инструкция по установке?Да, мы предоставляем пошаговую инструкцию по развертыванию сразу после оплаты услуги.