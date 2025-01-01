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Self-hosted версия Shtab

Установите таск-менеджер на свой сервер и работайте в закрытом контуре с собственными настройками и интеграциями.

  • Размещение сервиса на вашем или выделенном сервере
  • В реестре отечественного ПО
  • 100% безопастность
  • 14 дней бесплатно
  • Возможность индивидуальной настройки сервиса
  • Работа ПО и мобильного приложения даже в закрытом контуре

Преимущества self-hosted версии

  • SSO/SAML/LDAP

    SSO/SAML/LDAP

    Система авторизации и синхронизации пользователей с корпоративными системами авторизации

  • Логирование действий

    Логирование действий

    Полный контроль и аудит всех операций пользователей в системе

  • Работа в закрытом контуре

    Работа в закрытом контуре

    Возможность работы в изолированной сетевой среде без доступа к интернету

  • Свои настройки и интеграции

    Свои настройки и интеграции

    Гибкая настройка системы и интеграция с корпоративными сервисами

  • Свой домен

    Свой домен

    Использование собственного домена для брендинга и корпоративной идентичности

  • Соблюдение нормативных требований

    Соблюдение нормативных требований

    Соответствие требованиям регуляторов и стандартам информационной безопасности

Технические
требования к серверу

Технический стек Технический стек
  • Python Python
  • Javascript Javascript
  • PostgreSQL PostgreSQL
  • Redis Redis
  • Clickhouse Clickhouse
  • RabbitMQ RabbitMQ
  • Golang Golang
Процессор Процессор
Минимум: 8 ядер,
Рекомендовано: 12 ядер
Оперативная память Оперативная память
Минимум: 16 Гб,
рекомендовано: 32 Гб
Свободное место на диске Свободное место на диске
150 Гб и выше
Операционная система Операционная система
Ubuntu, CentOS, Astra, РЕДОС, Windows с поддержкой Docker и технического стека

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Частые вопросы

  • Где будет храниться база данных?
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    Все данные, включая БД, хранятся только у вас на сервере либо на выделенном сервере.
  • Коробочная версия работает в офлайне?
    Plus
    Да. Без каких-либо ограничений.
  • Существует ли бессрочная лицензия?
    Plus
    По этому поводу свяжитесь с нашим отделом продаж — hi@shtab.app с пометкой “Бессрочная лицензия коробки”.
  • Есть ли инструкция по установке?
    Plus
    Да, мы предоставляем пошаговую инструкцию по развертыванию сразу после оплаты услуги.