Не просто
управление планирование таск-менеджер
Эволюция ваших проектов
Более 30 000 пользователей управляют проектами в Shtab.
- +Компаний41K
- +пользователей62K
- +задач4114K
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Shtab фокусирует команду на работе
Достигайте целей вашей компании с помощью гибкой архитектуры и набора инструментов для управления любыми проектами
Выбирайте удобный формат для визуализации задач
Каждый человек в команде может настроить отображение задач
в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки:
- Канбан-доска
Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам
- Список
Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования
- Диаграмма Ганта
Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.
- Календарь
Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре
- Матрица
Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд
- Файлы
Храните необходимые данные в Shtab
Как штаб-квартира вашей компании
Это схема штаб-квартиры одной из самых крупных компаний в мире. Большое начинается с малого. Shtab — первый шаг к новым масштабам.
Shtab обновляется и масштабируется
Что мы уже сделали, над чем сейчас работаем, и что в планах
Тёмная тема, новый дизайн и абсолютная гибкость в работе.
Импорт данных из Trello
Импорт данных из Jira
Больше функций Shtab
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Тайм-трекер, чтобы собирать данные о временных затратах на разные задачи и оптимизировать планирование
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Обложки карточек, чтобы делать канбан-доску еще более наглядной и персонализированной
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Шаблоны карточек. Ставьте типовые задачи с необходимой информацией и документами, чтобы каждый раз не заполнять заново
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Всё в одном. Отобразите все данные по карточкам по всей вашей команде, нажав одну кнопку
Интегрируйте в Shtab привычные инструменты
Подключайте Jira, Trello, Asana, Zapier, Albato, Wrike. Больше не нужно переключаться между массой сервисов — всё необходимое всегда под рукой в Shtab.
Протестируйте Shtab
для своей команды
Зарегистрируйтесь и получите бесплатный тестовый доступ ко всем функциям на 14 дней.
Читайте кейсы и статьи по управлению проектами
- Статьи
- Обзоры
Смотрите видео о Shtab на нашем канале
Частые вопросы
- Можно пользоваться бесплатно?Да, есть бесплатный тариф для команд до 5 человек.
- Shtab находится в России?Да, мы российская компания, которая аккредитована Минцифры, а все сервера находятся в Датацентрах Selectel.
- Сервис подойдет для крупного бизнеса?Самая большая команда состоит из 800 пользователей и они прекрасно работают :)
- Можно ли расширить объем облачного хранилища в Shtab?Да, в личном кабинете вы можете докупить хранилище. Доступны дополнительные пакеты от 10 Гб до 1000 Гб.
- Куда отправить предложения по улучшению сервиса?Можно написать письмо на hi@shtab.app или обсудить в чате Telegram @shtabapp
- Можно отключить скриншоты в трекере?Да, трекер можно настроить индивидуально для каждого сотрудника по параметрам: интервал между скриншотами, отслеживание активности и скрытие чувствительной информации на скриншотах.
- Обязательно использовать трекер?Нет, трекер это дополнительная возможность, вы можете совсем не использовать подсчет времени или добавлять его вручную.
- Входит ли Shtab в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД?Да. Наш сервис разработан на территории Российской Федерации и может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Серверы расположены в России, данные также хранятся здесь, поэтому вы можете быть уверены за их безопасность и доступность.
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Планируйте и работайте где и как угодно.
Оставайтесь на связи — даже в дороге или на пляже.