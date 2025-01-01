Рассказываем, откуда появился «дедлайн» и как управлять многочисленными задачами, не допуская жесткого цейтнота.

Дедлайны без давления: как не утонуть в потоке задач и сдавать проекты вовремя

Узнайте, как ставить SMART-цели: пошаговая инструкция, критерии оценки, преимущества, недостатки и как избежать распространенных ошибок.

Диаграмма Ганта — детальный график работ по проекту с задачами, этапами, контрольными точками и исполнителями. Это один из самых популярных инструментов планирования.

Таск-менеджер — необходимый инструмент для управления проектами. Студия Сирена переехала из Asana в Shtab.

управление планирование таск-менеджер Не просто Смотрите больше в видео

Более 30 000 пользователей управляют проектами в Shtab. Присоединиться к ним



































































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Shtab фокусирует команду на работе Достигайте целей вашей компании с помощью гибкой архитектуры и набора инструментов для управления любыми проектами Цели Проекты Задачи Страницы Аналитика Уведомления Финансы

Выбирайте удобный формат для визуализации задач Каждый человек в команде может настроить отображение задач

в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки: Канбан-доска Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам

Список Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования

Диаграмма Ганта Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.

Календарь Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре

Матрица Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд

Файлы Храните необходимые данные в Shtab

Как штаб-квартира вашей компании Это схема штаб-квартиры одной из самых крупных компаний в мире. Большое начинается с малого. Shtab — первый шаг к новым масштабам. Управление проектами Планируйте проекты с этапами и задачами Приоритизируйте задачи Работайте по SCRUM и Kanban Отслеживайте прогресс по задачам Смотрите детальные отчеты по работе команды Подробнее

Управление командой Объединяйте людей в одном пространстве Настройте прозрачную работу Отслеживайте производительность сотрудников Адаптируйте новых сотрудников Делегируйте задачи Все возможности

Менеджмент Распределяйте задачи по сотрудникам Отслеживайте производительность работы Приоритизируйте задачи Ведите финансовый учет бизнеса Получайте детальные отчеты Все возможности

Стартап Привлекайте талантливые кадры на парт-тайм Тестируйте гипотезы в отдельных Комнатах Визуализируйте планирование Считайте трудозатраты, оптимизируйте ресурсы Быстрый старт вашего проекта Все возможности

Фриланс Разделяйте проекты заказчиков Придерживайтесь сроков Организуйте и оптимизируйте свою нагрузку Работайте не много, а умно и системно Планируйте и приоритизируйте свои задачи Все возможности

Удаленная работа Работайте в одном пространстве Отслеживайте работу по тайм-трекеру Назначайте стоимость часа и задачи Рассчитывайте зарплату команды Обсуждайте задачи в карточках, а не в чатах Все возможности

Scrum-фреймворк Планируйте спринты Создавайте roadmap в Диаграмме Ганта Ускорьте реализацию проекта Объедините команду Планируйте гибко на канбан-доске Все возможности

Строительство и ремонт Планируйте строительные проекты Делите работу на этапы в Диаграмме Ганта Храните документацию в одном пространстве Рассчитывайте точные прогнозы выполнения Работайте с бюджетом Все возможности

Производство и инженерия Разделяйте филиалы, отделы и проекты Управляйте ресурсами и трудозатратами Повышайте производительность Отслеживайте прогресс Используйте Диаграмму Ганта для детального планирования Все возможности

Управление продуктом Согласовывайте работу команды Создавайте roadmap в Диаграмме Ганта Автоматизируйте рабочие процессы Организуйте спринты Ускорьте вывод продукта на рынок Все возможности

Маркетинг Планируйте рекламные кампании Подходит под процессы инхаус-маркетинга и агентства Разделяйте проекты и клиентов Объединяйте digital-специалистов в одном пространстве Добавляйте в карточки презентации, отчеты и другие файлы Все возможности

Дизайн Объедините творческую команду Назначайте стоимость часа и конкретной задачи Прикрепляйте референсы, ссылки на брифы к карточке Обсуждайте итерации в комментариях карточки Настройте бесшовную систему согласований Подробнее

Поддержка Создавайте шаблоны под типовые заявки Настраивайте автосоздание карточек Добавляйте в карточки файлы, скриншоты, контакты Назначайте исполнителей Ранжируйте карточки по срокам, статусам, приоритетам Все возможности

Консультирование Работайте с несколькими клиентами одновременно Храните документацию в карточках Создавайте задачи по шаблонам Делитесь карточками с клиентами Определяйте приоритеты задач Все возможности

Авторство и редакция Настройте непрерывный выпуск контента Отслеживайте дедлайны Обсуждайте правки в карточке задачи Настройте бесшовную систему согласования Делитесь карточками с внешними клиентами Подробнее

Бухгалтерия и финансы Повтор задач, чтобы не пропускать оплаты и отчетность Шаблоны карточек с нужной документацией Интеграция с Модульбанком Финансовые операции Счета, контрагенты, статьи и направления Подробнее



Больше функций Shtab Тайм-трекер , чтобы собирать данные о временных затратах на разные задачи и оптимизировать планирование

Обложки карточек , чтобы делать канбан-доску еще более наглядной и персонализированной

Шаблоны карточек . Ставьте типовые задачи с необходимой информацией и документами, чтобы каждый раз не заполнять заново

Всё в одном. Отобразите все данные по карточкам по всей вашей команде, нажав одну кнопку Все функции









Интегрируйте в Shtab привычные инструменты Подключайте Jira, Trello, Asana, Zapier, Albato, Wrike. Больше не нужно переключаться между массой сервисов — всё необходимое всегда под рукой в Shtab. Открытый API Написать на email









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Частые вопросы Можно пользоваться бесплатно? Да, есть бесплатный тариф для команд до 5 человек.

Shtab находится в России? Да, мы российская компания, которая аккредитована Минцифры, а все сервера находятся в Датацентрах Selectel.

Сервис подойдет для крупного бизнеса? Самая большая команда состоит из 800 пользователей и они прекрасно работают :)

Можно ли расширить объем облачного хранилища в Shtab? Да, в личном кабинете вы можете докупить хранилище. Доступны дополнительные пакеты от 10 Гб до 1000 Гб. Куда отправить предложения по улучшению сервиса? Можно написать письмо на hi@shtab.app или обсудить в чате Telegram @shtabapp

Можно отключить скриншоты в трекере? Да, трекер можно настроить индивидуально для каждого сотрудника по параметрам: интервал между скриншотами, отслеживание активности и скрытие чувствительной информации на скриншотах.

Обязательно использовать трекер? Нет, трекер это дополнительная возможность, вы можете совсем не использовать подсчет времени или добавлять его вручную.

Входит ли Shtab в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД? Да. Наш сервис разработан на территории Российской Федерации и может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Серверы расположены в России, данные также хранятся здесь, поэтому вы можете быть уверены за их безопасность и доступность. Задать свой вопрос