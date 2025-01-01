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Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
Shtab logo

Не просто
управление планирование таск-менеджер
Эволюция ваших проектов

Более 30 000 пользователей управляют проектами в Shtab.

Присоединиться к ним

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Shtab фокусирует команду на работе

Достигайте целей вашей компании с помощью гибкой архитектуры и набора инструментов для управления любыми проектами

Выбирайте удобный формат для визуализации задач

Каждый человек в команде может настроить отображение задач
в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки:

  • Канбан-доска

    Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам

  • Список

    Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования

  • Диаграмма Ганта

    Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.

  • Календарь

    Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре

  • Матрица

    Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд

  • Файлы

    Храните необходимые данные в Shtab

Как штаб-квартира вашей компании

Это схема штаб-квартиры одной из самых крупных компаний в мире. Большое начинается с малого. Shtab — первый шаг к новым масштабам.

Shtab обновляется и масштабируется

Что мы уже сделали, над чем сейчас работаем, и что в планах

Добавили планирование стратегических целей компании

Цели и портфели проектов. Новая версия Shtab 2.1

  • Улучшения
Встречайте, Shtab 2.0! Релиз 13 июня 2025г.

Тёмная тема, новый дизайн и абсолютная гибкость в работе.

    Добавили автоматический импорт задач в Shtab

    Импорт данных из Trello

    • Новая функция
    • Улучшения
    Рассказываем, как перенести карточки в Shtab

    Импорт данных из Jira

    • Новая функция
    • Улучшения
    Посмотреть Roadmap

    Больше функций Shtab

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      Тайм-трекер, чтобы собирать данные о временных затратах на разные задачи и оптимизировать планирование

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      Обложки карточек, чтобы делать канбан-доску еще более наглядной и персонализированной

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      Шаблоны карточек. Ставьте типовые задачи с необходимой информацией и документами, чтобы каждый раз не заполнять заново

    • icon

      Всё в одном. Отобразите все данные по карточкам по всей вашей команде, нажав одну кнопку

    Все функции
    • slack
    • bitrix
    • jira
    • wrike
    • zapier

    Интегрируйте в Shtab привычные инструменты

    Подключайте Jira, Trello, Asana, Zapier, Albato, Wrike. Больше не нужно переключаться между массой сервисов — всё необходимое всегда под рукой в Shtab.

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    Открытый API
    • albato
    • csv
    • telegram
    • Trello
    • asana
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    Bell

    Протестируйте Shtab
    для своей команды

    Зарегистрируйтесь и получите бесплатный тестовый доступ ко всем функциям на 14 дней.

    Начать бесплатно

    Читайте кейсы и статьи по управлению проектами

    Смотрите видео о Shtab на нашем канале

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    Частые вопросы

    • Можно пользоваться бесплатно?
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      Да, есть бесплатный тариф для команд до 5 человек.
    • Shtab находится в России?
      Plus
      Да, мы российская компания, которая аккредитована Минцифры, а все сервера находятся в Датацентрах Selectel.
    • Сервис подойдет для крупного бизнеса?
      Plus
      Самая большая команда состоит из 800 пользователей и они прекрасно работают :)
    • Можно ли расширить объем облачного хранилища в Shtab?
      Plus
      Да, в личном кабинете вы можете докупить хранилище. Доступны дополнительные пакеты от 10 Гб до 1000 Гб.
    • Куда отправить предложения по улучшению сервиса?
      Plus
      Можно написать письмо на hi@shtab.app или обсудить в чате Telegram @shtabapp
    • Можно отключить скриншоты в трекере?
      Plus
      Да, трекер можно настроить индивидуально для каждого сотрудника по параметрам: интервал между скриншотами, отслеживание активности и скрытие чувствительной информации на скриншотах.
    • Обязательно использовать трекер?
      Plus
      Нет, трекер это дополнительная возможность, вы можете совсем не использовать подсчет времени или добавлять его вручную.
    • Входит ли Shtab в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД?
      Plus
      Да. Наш сервис разработан на территории Российской Федерации и может использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием. Серверы расположены в России, данные также хранятся здесь, поэтому вы можете быть уверены за их безопасность и доступность.
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    Планируйте и работайте где и как угодно.
    Оставайтесь на связи — даже в дороге или на пляже.

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