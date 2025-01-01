Shtab — платформа для совместной работы растущих компаний. Работает в облаке или в вашем контуре
Сервис наглядно связывает «цель → проект → задача → страница» и показывает вклад каждой задачи, сохраняя документацию и данные.
Единая платформа объединяет стратегическое планирование и ежедневную операционку.
Shtab можно развернуть на своих серверах с SAML/LDAP, логом действий, что закрывает вопросы ИБ и комплаенса.
Интерактивные отчёты и дашборды в реальном времени вместо многочасовых отчётов
Актуальный рабочий статус — не нужно лишний раз спрашивать кто, что делает. А уведомления работают по правилам.
Готовые интеграции + Open API + миграции из популярных аналогов — обеспечим перенос данных за часы, а не недели.
Достигайте целей вашей компании с помощью гибкой архитектуры и набора инструментов для управления любыми проектами
Запишитесь и мы подберём удобное время для online-демонстрации сервиса
Каждый человек в команде может настроить отображение задач
в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки:
Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам
Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре
Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.
Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования
Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд
Смотрите полное расписание вашего проекта с последовательностью задач, статусами и сроками. Карточки можно создавать прямо на временной шкале.
Храните необходимые данные в Shtab
Реальные отзывы от руководителей компаний, которые уже используют Shtab
Shtab полностью изменил подход к управлению проектами в нашей компании. Теперь все процессы прозрачны, а команды работают синхронно. Особенно впечатляет возможность видеть связь между стратегическими целями и повседневными задачами.
Безопасность данных для нас критична, и Shtab полностью соответствует нашим требованиям. Развертывание на собственных серверах прошло гладко, интеграция с LDAP работает безупречно.
Раньше тратили часы на составление отчетов, теперь вся аналитика доступна в режиме реального времени. Качество принимаемых решений значительно улучшилось.
Миграция с предыдущей системы заняла всего несколько часов. Команда поддержки Shtab проявила исключительный профессионализм и оперативность.
Shtab помог нам структурировать хаотичные процессы и наладить четкую коммуникацию между отделами. Результат превзошел все ожидания.
Интеграция с нашими существующими системами прошла безболезненно. API документация отличная, поддержка разработчиков на высоте.
Это схема штаб-квартиры одной из самых крупных компаний в мире. Большое начинается с малого. Shtab — первый шаг к новым масштабам.