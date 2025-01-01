Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
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Свяжите цели, задачи и людей, оставаясь в своём масштабе данных

Shtab — платформа для совместной работы растущих компаний. Работает в облаке или в вашем контуре

Shtab платформа для совместной работы

От хаоса к контролю: Shtab устраняет ключевые барьеры роста

Стратегические цели «обрываются» на пути к исполнителям

Сервис наглядно связывает «цель → проект → задача → страница» и показывает вклад каждой задачи, сохраняя документацию и данные.

Команды работают разрозненно, данные дублируются.

Единая платформа объединяет стратегическое планирование и ежедневную операционку.

Жёсткие требования безопасности.

Shtab можно развернуть на своих серверах с SAML/LDAP, логом действий, что закрывает вопросы ИБ и комплаенса.

Нет единой «правды» — менеджеры сводят проекты в вручную

Интерактивные отчёты и дашборды в реальном времени вместо многочасовых отчётов

Перегруз коммуникаций — важное тонет в чатах и почте

Актуальный рабочий статус — не нужно лишний раз спрашивать кто, что делает. А уведомления работают по правилам.

Сложно интегрироваться с уже имеющимися системами и сервисами.

Готовые интеграции + Open API + миграции из популярных аналогов — обеспечим перенос данных за часы, а не недели.

Shtab фокусирует команду на работе

Достигайте целей вашей компании с помощью гибкой архитектуры и набора инструментов для управления любыми проектами

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Выбирайте удобный формат для визуализации задач

Каждый человек в команде может настроить отображение задач
в удобном для себя виде — и это не повлияет на чужие настройки:

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    Канбан-доска

    Классическая доска: карточки задач распределены по колонкам

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    Календарь

    Поможет следить за всеми дедлайнами. Новые задачи можно создавать прямо в календаре

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    Диаграмма Ганта

    Полный обзор рабочих задач и их взаимосвязей. В левой части — задачи по проекту, в правой — временная шкала для планирования. Между задачами можно добавлять зависимости и отмечать вехи.

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    Список

    Обычный список, как в задачнике, с подсписками для упрощённого ориентирования

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    Матрица Эйзенхауера

    Задачи распределяют по срочности и важности. Это поможет сфокусироваться на задачах, которые двигают проект вперёд

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    Таймлайн

    Смотрите полное расписание вашего проекта с последовательностью задач, статусами и сроками. Карточки можно создавать прямо на временной шкале.

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    Файлы

    Храните необходимые данные в Shtab

Свобода выбора

Shtab работает именно там, где это нужно вашей организации. Входит в Единый реестр российского ПО

1

Облачная версия (SaaS) в российских дата-центрах

Что даёт: минутный запуск, авто-обновления, SLA 99,9%

2

Private Cloud в нашем IaaS (Kubernetes / OpenStack / VMware)

Что даёт: Изолированная инфраструктура + гибкое масштабирование без забот о «железе»

3

On-Premise на серверах вашей компании (закрытый контур)

Что даёт: Максимальный контроль над данными, SAML / LDAP, аудит безопасности и соответствие 152-ФЗ

Что говорят о нас клиенты

Реальные отзывы от руководителей компаний, которые уже используют Shtab

Shtab полностью изменил подход к управлению проектами в нашей компании. Теперь все процессы прозрачны, а команды работают синхронно. Особенно впечатляет возможность видеть связь между стратегическими целями и повседневными задачами.

Анна Козлова ТехИнновации

Анна Козлова

Директор по развитию

ТехИнновации

Безопасность данных для нас критична, и Shtab полностью соответствует нашим требованиям. Развертывание на собственных серверах прошло гладко, интеграция с LDAP работает безупречно.

Михаил Петров Альфа Банк

Михаил Петров

IT-директор

Альфа Банк

Раньше тратили часы на составление отчетов, теперь вся аналитика доступна в режиме реального времени. Качество принимаемых решений значительно улучшилось.

Елена Смирнова СтройПроект

Елена Смирнова

Операционный директор

СтройПроект

Миграция с предыдущей системы заняла всего несколько часов. Команда поддержки Shtab проявила исключительный профессионализм и оперативность.

Дмитрий Волков Креативное агентство "Фокус"

Дмитрий Волков

Генеральный директор

Креативное агентство "Фокус"

Shtab помог нам структурировать хаотичные процессы и наладить четкую коммуникацию между отделами. Результат превзошел все ожидания.

Ольга Иванова ПромТех Групп

Ольга Иванова

Руководитель проектного офиса

ПромТех Групп

Интеграция с нашими существующими системами прошла безболезненно. API документация отличная, поддержка разработчиков на высоте.

Сергей Морозов DataFlow

Сергей Морозов

Технический директор

DataFlow

Как штаб-квартира вашей компании

Это схема штаб-квартиры одной из самых крупных компаний в мире. Большое начинается с малого. Shtab — первый шаг к новым масштабам.