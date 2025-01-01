<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/56654995" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div>
Переезд из Asana, Trello, Jira, Clickup 🎉
Shtab logo

Умеешь в контент?

У нас есть 4 простых вопроса:

Умеешь писать крутые статьи, которые залетают на 5к+ просмотров?

Создание видео в форматах How to, вебинар или обзор — твоя суперсила?

Любишь делиться опытом и делать контент для площадок типа vc.ru и habr.ru или бизнес СМИ?

Знаешь тонкости выведения роликов в топ YouTube?

questions

Если у тебя есть одно «да», то скорей заполняй форму

Зарабатывай до 15к за материал до 15к

icon Мы развиваем

Кастомизируемый под запросы сервис по управлению проектами, который позволяет организовать личную или совместную работу и сделать её эффективной.

icon Мы заинтересованы

В том, чтобы о Shtab, его возможностях и реальных кейсах использования узнало как можно больше людей. Поэтому нам нужны вы — коучи, agile-мастера и контент-мейкеры!

icon Мы выплачиваем

Гонорары авторам принятых статей, от — 3000 до 15 000 рублей. Точная сумма рассчитывается после сдачи материала и зависит от качества и полноты предоставленного контента.

Целевая аудитория— владельцы бизнеса, менеджеры и все те, кто хочет упорядочить работу, а планирование сделать точным.

Мы ценим контент, основанный на реальном опыте

Поэтому важно, чтобы ты сам использовал Shtab, понимал принципы его работы и функционал

Самые востребованные форматы:

Подборки сервисов с упоминанием Shtab

Инструкции по применению той или иной функции в разных сценариях работы

Обзор сервиса с позиции эксперта в сферах менеджмента, креатива, финансов

Сравнение Shtab с другими сервисами

Описание задачи и то, как Shtab помогает её решить

Истории о том, как реальные команды используют Shtab в своей работе