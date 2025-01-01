Умеешь в контент?
У нас есть 4 простых вопроса:
Умеешь писать крутые статьи, которые залетают на 5к+ просмотров?
Создание видео в форматах How to, вебинар или обзор — твоя суперсила?
Любишь делиться опытом и делать контент для площадок типа vc.ru и habr.ru или бизнес СМИ?
Знаешь тонкости выведения роликов в топ YouTube?
Если у тебя есть одно «да», то скорей заполняй форму
Зарабатывай до 15к за материал до 15к
Кастомизируемый под запросы сервис по управлению проектами, который позволяет организовать личную или совместную работу и сделать её эффективной.
В том, чтобы о Shtab, его возможностях и реальных кейсах использования узнало как можно больше людей. Поэтому нам нужны вы — коучи, agile-мастера и контент-мейкеры!
Гонорары авторам принятых статей, от — 3000 до 15 000 рублей. Точная сумма рассчитывается после сдачи материала и зависит от качества и полноты предоставленного контента.
Целевая аудитория— владельцы бизнеса, менеджеры и все те, кто хочет упорядочить работу, а планирование сделать точным.
Мы ценим контент, основанный на реальном опыте
Поэтому важно, чтобы ты сам использовал Shtab, понимал принципы его работы и функционал
Самые востребованные форматы:
Подборки сервисов с упоминанием Shtab
Инструкции по применению той или иной функции в разных сценариях работы
Обзор сервиса с позиции эксперта в сферах менеджмента, креатива, финансов
Сравнение Shtab с другими сервисами
Описание задачи и то, как Shtab помогает её решить
Истории о том, как реальные команды используют Shtab в своей работе